女星小甜甜（張可昀）去年1月與小5歲圈外老公登記結婚，接著並在7月平安生下女兒「米苔目」，幸福組成一家三口，小甜甜升格當媽後專心照顧寶寶，她日前也大方帶老公、女兒上節目分享育兒生活，不過，小甜甜卻遭網友留言嗆「別把孩子當搖錢樹」，還要小甜甜多讀點書，面對酸民，小甜甜也不客氣發長文回擊。

小甜甜今（14日）上午在臉書曬出網友留言的截圖，對方劈頭就說「誰想知道妳家生活秘辛啊？拜託妳別把孩子當搖錢樹」，讓小甜甜氣得發文反擊：「搖錢樹是什麼意思？」表示她單純想記錄一家人生活，也想讓小S看看她的老公、小孩，小甜甜還幽默說：「搖錢樹之說著實有趣，但我相信未來我女兒會比較喜歡聖誕樹」。

小甜甜日前帶老公、女兒登上小S節目，分享一家三口的生活。（圖／取材自小甜甜 張可昀臉書）

不過，小甜甜還被勸「別再帶孩子上山下海，孩子禁不起舟車勞頓」，小甜甜則說：「這攝影棚在我家距離3分鐘！（好像不舟車也不勞頓耶）」，小甜甜認為，沒有任何人有資格去教人家怎麼要做媽媽，相對地，每個媽媽絕對都有她對小孩無論教導或陪伴最好的方式。

至於網友開酸：「好好認真教養孩子，你自己本人也要多讀點有用的書，人生不是只有醫美、整形、修圖、減肥而已」，小甜甜則不客氣說：「沒錯！我只是高中畢業的，一個你心中沒水準沒唸書的人，但你知道嗎？人生經歷才更為可貴，更是書裡學校裡學不到的！」

小甜甜也藉此強調，希望網友不要管別人怎麼當媽媽，她生活到現在都忙著陪女兒成長，至於她產後身材肥胖，小甜甜則噴母愛說：「這是我的人生我為了孩子的轉變都是值得的」，她還自嘲：「如果我現在的樣子還醫美整型診所早倒了」。