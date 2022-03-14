繼深圳市政府宣布封城、全員居家上班後，東莞今日凌晨也突然宣佈即日起至20日停止大眾交通工具運輸、要求工廠實施閉合式管理，電源供應器業者包括台達電、群電、康舒在東莞都有重要廠區，光寶的華南營運中心則位於廣州，暫時不受深圳、東莞防疫措施收緊的影響。

台達電、群電、康舒均表示，東莞廠區目前生產、出貨正常，持續配合當地政府的規定做各項防疫措施，包括安排工廠員工輪班做PCR檢測，並密切留意當地疫情發展。