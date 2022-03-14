東莞突封城，台達電、群電、康舒：東莞廠目前營運正常不受影響 14:122022/03/14 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼深圳市政府宣布封城、全員居家上班後，東莞今日凌晨也突然宣佈即日起至20日停止大眾交通工具運輸、要求工廠實施閉合式管理，電源供應器業者包括台達電、群電、康舒在東莞都有重要廠區，光寶的華南營運中心則位於廣州，暫時不受深圳、東莞防疫措施收緊的影響。 台達電、群電、康舒均表示，東莞廠區目前生產、出貨正常，持續配合當地政府的規定做各項防疫措施，包括安排工廠員工輪班做PCR檢測，並密切留意當地疫情發展。 盧秀燕拚經濟！繼台積電之後 友達加碼投資台中逾千億 台積電、友達加持！中市就博會五千人參與 媒合率逾七成 #群電 #台達電 #康舒 #東莞 #封城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光電晚上歸零 前核四廠長：台灣需核電 04:102022/03/11 政治要聞 《電子零件》外資喊280撐竿 台達電躍過250關 13:592022/03/10 財經 權證星光大道－台達電 受惠綠能熱潮 04:102022/03/14 證券．權證 台積重挫+群龍無首 台股量能急縮摜破年線 12:242022/03/11 財經 台積電零股活絡 股東數破115萬戶新高 13:042022/03/14 財經 訪興達電廠 高雄市議長要求賠償 04:102022/03/12 政治要聞 台達電 啟動跌深反彈 04:102022/03/13 證券．權證 羅東人口密集度高 盼台電改造信義變電所 停車與用電問題一併解決 12:342022/03/10 生活 築間餐飲集團台中大舉徵才 釋出高薪職缺 19:522022/03/12 財經 追究防疫不力 廣東6官員被免職 11:432022/03/13 兩岸 《熱門族群》桂盟、久裕興深圳廠停擺 股價各異 13:292022/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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