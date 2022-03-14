王文淵辭不辭 潘俊榮：希望留任 但尊重王的決定 14:572022/03/14 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工總理事長王文淵去留，監事會召集人潘俊榮14日指出，理事會希望王文淵能夠留住，但會對尊重王文淵的決定。 因王文淵丟出震憾彈，在潘俊榮的召集下緊急召開理事會議，會中決議，將慰留王文淵，但會對重王的決定。 至於秘書長蔡練生的去留，潘俊榮指出，給他一段時間，希望能讓他有尊嚴的離開，而不是解任。 談俄烏衝突 李克強重申四個應該 為降低進口依賴 大陸傳將大幅提高煤炭產量 #王文淵 #潘俊榮 #會對 #去留 #希望 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 303大停電惹民怨 王美花鞠躬致歉 17:092022/03/08 政治 烏西首度遭攻擊 俄總統稱談判出現正面轉變 23:262022/03/11 國際 被醫師斷定僅剩1年可活 腦癌小天使不放棄希望辦畫展 20:332022/03/12 生活 南投同鄉會大會 藍綠縣長參選人王不見王 18:452022/03/12 政治 李義虎：目前不具備制定統一法條件 04:102022/03/09 焦點新聞 雲林新銳藝術家個展「迷霧漸散」傳遞希望關注生態 19:252022/03/07 生活 王文淵突辭工總理事長 綠委曝背後緣由轟：該走的是造謠生事的秘書長 13:332022/03/14 政治 王文淵突辭工總理事長 台塑大爆內幕跟303停電有關 09:292022/03/14 財經 工總：6個月內提能源政策建言 04:102022/03/07 財經焦點 西方聯合制俄 李克強：制裁會對世界經濟復甦造成衝擊 13:032022/03/11 兩岸 互槓蔣萬安 蘇貞昌：希望以禮相待 我定加倍奉還 09:252022/03/14 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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