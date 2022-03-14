工總理事長王文淵去留，監事會召集人潘俊榮14日指出，理事會希望王文淵能夠留住，但會對尊重王文淵的決定。

因王文淵丟出震憾彈，在潘俊榮的召集下緊急召開理事會議，會中決議，將慰留王文淵，但會對重王的決定。

至於秘書長蔡練生的去留，潘俊榮指出，給他一段時間，希望能讓他有尊嚴的離開，而不是解任。