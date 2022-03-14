迎接蘋果最親民平價的 iPhone SE（第三代）與全新的松嶺青色 iPhone 13 Pro 及綠色 iPhone 13 系列，蘋果優質經銷商 STUDIO A 推出 「STUDIO A Apple春季特別禮券」，3月31日之前於 STUDIO A 官網指定連結購買萬元禮券，可額外獲得等值5%紅利回饋，搭配「中國信託 LINE Pay 卡」消費，還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠。

STUDIO A表示，禮券使用無效期，可用於指定實體門市，共有1萬元、2萬元面額，各限量1,000份，並於STUDIO A 官網指定網頁販售，採限量銷售。

此外，STUDIO A也同步開放會員預約新款 iPhone SE（第三代）及 iPhone 13 Pro 松嶺青色及 iPhone 13 系列綠色，每人限預約2台，預計從18日開始依序取機，3月31日前購買主機，享主機滿萬元贈500會員點數，加購SA Care 2.0全方位保障計劃贈送EarPods及多重好禮。

「STUDIO A Apple春季特別禮券」可於全台 STUDIO A 折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad、Apple watch 等Apple全系列主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），禮券可多張合併使用，每萬元可回饋等值5%之會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點，2萬元即返還SA 2,000點，且禮券使用無效期限制。

蘋果 iPhone、iPad 等智慧型裝置為國內熱銷機種，據 STUDIO A 維修中心統計，每月上千件維修案件中，約有3成以上是因人為損壞造成，以目前熱門的iPhone 13 、iPhone 13Pro 機種為例，倘不慎摔壞或遭液體滲入受損，光螢幕維修費即動輒超過萬元、更遑論更換零件，若加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，不僅將消費者常發生的主機進水、彎折變形等過度或極端的物理性損害加入保障範圍，契約期內即可獲得 iOS 最高二年期本機硬體保固維修不限次且無自負額、意外損壞二次的維修服務，再送最高市價4,049元EarPods、PQI 36W充電器、VAP無線充電盤及鏡頭保護貼等周邊好禮。

民眾近來在挑選 Apple 商品時，不但注重防護產品的功能、更重視外觀是否能與自己搭配、來襯托個人風格，保護殼、貼雖款式玲琅滿目，但卻早已是消費者不可或缺的裝備，舉例來說，陳小姐若準備購入最新 iPhone主機，預先購買STUDIO A禮券3萬元，即可獲得會員點數3,000點，點數可折抵購買知名保護殼/貼、充電器或藍寶石金屬框鏡頭保護貼等產品，當場省下一筆不小的費用，搭配使用「中國信託LINE Pay卡」，還可享有LINE Points 3%回饋。同時可使用舊換新多台折抵，並於購機當下加購、或於開通60天內投保「SA Care 2.0 全方位保障計劃」。