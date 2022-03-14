廖老大14日中午直播時表示，想申請道路測試0-400公尺的車速，台中市府以道路交通安全考量說「NO」。（摘自廖老大臉書／盧金足台中傳真）

大陸抖音博主「HG杰爺」日前開嗆「台灣沒有快車」，讓人稱「賽車教父」的廖志賢（廖老大）站出來要為台灣車界討公道，購入與對方同款車Audi TT RS改裝，兩岸賽車大戰引關注，廖老大14日在臉書直播，不滿向台中市府提出申請1公里的長度道路遭拒；市府表示，道路原則均低於80公里／小時

，建議另尋合法試車場地或賽車場，維護道路交通安全。

經營改裝車零件，插旗台中工業區營運10多年的廖老大，中午直播時火大表示，想申請道路測試0-400公尺的車速，被市府說「NO」，強調「我沒有輸，輸的是政府」，很多網友建議不少道路，他也有去詢問，自己願意合法付費承租，但至今無法租借。

他說，發文給台中市府，請市長盧秀燕借給他一條較偏遠的道路，海線的火力發電廠附近或大甲等地，方便車子測速，但「市長並沒有同意」。

「為了測秒數，我不想半夜將車子開上高速公路或西濱快速道路」，廖老大直言，不想讓大陸網友笑說台灣快車成績是飆車出來的，他最討厭飆車，所以不能帶頭做壞。

有網友關切，如果借不到道路是否就不測速？廖老大指出，車子已進入測速階段，如果成績做不出來他認輸，借不到測試的道路必須放棄成績，「我可以認輸，但輸的不是我，輸的是政府」，希望網友盡量幫他想辦法。

對此，交通局表示，一般市區道路設計速率，依市區道路及附屬工程設計規範，考量道路功能、地形分區等因素，原則均低於80公里／小時，相關道路設施及舖面等設計，亦非為車輛高速測試或賽車而設計。

市府強調，道路主要是供不特定用路人使用，為維護交通秩序與防制交通事故，並兼顧不特定多數人無法承受的道路安全風險，建議主辦單位另尋合法試車場地或賽車場等妥適的路外場域進行車輛測試，以共同維護道路交通安全。