幻象飛官跳傘逃生獲救 黃母喜泣感恩 14:102022/03/14 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戰鬥機飛官跳傘逃生，黃母喜泣感恩。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在台東外海跳傘逃生的幻象2000戰鬥機飛官黃重凱，是嘉中校友，住嘉義市的黃母中午接獲訊息非常激動，她說，有跟兒子通過電話，很慶幸兒子逃生獲救，她正要趕往台東看兒子。 黃母激動拭淚地說，接到消息第一時間很緊張，後來兒子打電話來報平安，她很感恩，兒子能逃生獲救，兒子從小就喜歡飛機，當空軍是他的志願，兒子現在住新竹，她和家人都要趕去看兒子，謝謝大家的關心。 嘉中表示，這位校友是2002年畢業，當時念第3類組即生醫理工類科目，很慶幸他能平安獲救。 檢警火調確認阻礙逃生及救援 飛官陳奕英勇殉職 將入祀南投忠烈祠 #兒子 #逃生 #飛官 #跳傘 #黃母 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房客縱火 房東堆雜物 皆遭收押 04:102022/03/09 社會新聞 幻象戰機墜海！歷年事故一次看 4飛官殉職 13:222022/03/14 政治 幻象2000飛官獲救、意識清醒 蔡英文下令持續搜尋機體 12:252022/03/14 政治 中和警匪追逐1男頭部中彈命危 家屬泣訴：兒子沒前科、警方執法過當 15:512022/03/11 社會 29歲長腿妹分手太傷心 燒衣釀火災害73戶逃生 下場慘了 10:382022/03/06 社會 向父母借錢不成 毒蟲砸車縱火收押 04:102022/03/11 社會新聞 85歲翁聞兒遭綁架趕赴農會領百萬贖金 行員機警報案保住積蓄 14:222022/03/13 社會 不斷更新／幻象戰機墜落台東外海 飛行員黃重凱中校獲救「意識清醒」 12:062022/03/14 政治 彰商畢業30年同學會 校友賴麗嬌遭酒駕撞上亡 先生兒子替她赴約 19:102022/03/06 生活 張庭昔公開介紹林瑞陽「這是我爸爸」他秒變臉 兒反應最直接 22:502022/03/09 娛樂 長腿妹失戀半夜燒衣 76住戶驚逃 04:102022/03/07 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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