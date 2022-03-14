在台東外海跳傘逃生的幻象2000戰鬥機飛官黃重凱，是嘉中校友，住嘉義市的黃母中午接獲訊息非常激動，她說，有跟兒子通過電話，很慶幸兒子逃生獲救，她正要趕往台東看兒子。

黃母激動拭淚地說，接到消息第一時間很緊張，後來兒子打電話來報平安，她很感恩，兒子能逃生獲救，兒子從小就喜歡飛機，當空軍是他的志願，兒子現在住新竹，她和家人都要趕去看兒子，謝謝大家的關心。

嘉中表示，這位校友是2002年畢業，當時念第3類組即生醫理工類科目，很慶幸他能平安獲救。