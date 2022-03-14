隨著科技的進步，越來越多女性靠著醫美儀器改變容貌與體態，但也有人因此發生無可挽回的悲劇。英國AV女優蘇菲安德森（Sophie Anderson），過去曾以傲人的「籃球巨乳」吸引不少粉絲關注，但近日她卻在網路上公布一段自掀上衣的短片，哭訴自己的「胸部爆裂」，並希望獲得網友的捐款，協助她重建乳房而引發熱烈討論。

蘇菲安德森11日於推特上公布一段影片，哭著表示「很抱歉讓大家看到這樣的乳房，但我不想要隱瞞，因為我現在真的需要大家的幫助」，並透露她的胸部在一年之內發生4次嚴重感染，而在最近一次的手術中，醫生雖盡可能的幫她保留住先前植入胸部中的填充物，並將堆積在胸部內的膿液取出，但填充物卻在手術過程中突然爆掉，使她的胸口出現一個大洞，醫生只好趕緊將填充物取出，避免膿液擴散感染到其他器官，造成更多問題，但她的乳房也因此「塌陷」。

接著，穿著粉紅色帽T的蘇菲便突然對著鏡頭掀起上衣，直接向網友們展示胸部慘況，只見她左邊的胸部上出現一個龐大的破洞，整個胸部就像消風的氣球一般凹陷，讓人看得怵目驚心。

現在蘇菲也在募款網站「Gofundme」發起募款活動，希望能因此募得2萬英鎊（約新台幣74.2萬元）幫助她重建胸部跟乳頭，而目前已有超過350人捐款，募得6770英鎊（約新台幣25.1萬元），讓她相當感謝每一筆捐款。