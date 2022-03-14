捷敏-KY(6525)子公司捷敏電子(上海)有限公司因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫政策暫時停工2天，自上周日(3月13日)上午8點起至周二(3月15日)上午8點止，進行封閉式管理，並於此期間進行兩次全域核酸檢測。

捷敏電子(上海)配合當地政府進行全廠人員核酸檢測，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施以確保員工安全與健康，捷敏電子(上海)有限公司預計於111年3月15日上午8點復工。公司發言人王瑞萍表示，兩天產能其實影響不大，明天早上八點就可以復工，預估本次停工對公司財務業務無重大影響。

捷敏-KY尚未公布去年度財報，今年營運狀況，王瑞萍指出，客戶給的反應都不錯，風險主要還是大陸的疫情管控問題。而合肥新廠完工，第二季可以把產能開出來，若客戶訂單、大環境因素沒有太大變數，營運逐季成長勢必沒問題。

捷敏-KY去年營收創高，元月營收4.49億元，年增21.4%、月增2.02%，連兩個月寫歷史新高位。2月營收4.09億元，年增28.64%、月減8.87%，再寫同期新高紀錄。工控、車用需求強勁，雙引擎加上新廠效益助攻下，今年業績穩增雙位數可期。

周一股價開高收低0.45%報88.3元，90元關卡得而復失，仍守住5日線。