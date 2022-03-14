特斯拉執行長穆斯克13日（周日）表示，特斯拉與他的火箭公司SpaceX在原物料與物流領域面臨極大旳通膨壓力。

穆斯克在推文裡提問通膨前景，並指稱他的公司並不是唯一面臨此問題的企業，另還轉發一篇文章，內容提到烏俄衝突令商品價格飆升至2008年以來最高。

特斯拉上周五股價收跌5％至795.35美元，今年以來累跌25％。上周這家美國電動車大廠甫宣布在美、中調漲部分車款價格。