穆斯克：特斯拉與SpaceX面臨極大旳通膨壓力 14:122022/03/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯克13日（周日）表示，特斯拉與他的火箭公司SpaceX在原物料與物流領域面臨極大旳通膨壓力。 穆斯克在推文裡提問通膨前景，並指稱他的公司並不是唯一面臨此問題的企業，另還轉發一篇文章，內容提到烏俄衝突令商品價格飆升至2008年以來最高。 特斯拉上周五股價收跌5％至795.35美元，今年以來累跌25％。上周這家美國電動車大廠甫宣布在美、中調漲部分車款價格。 俄烏戰爭加劇通膨 楊金龍：台今年CPI估逾2％ 俄太空總署反制夠狠! 遺棄美太空人恐回不了地球 #特斯拉 #穆斯克 #SpaceX #通膨壓力 #特斯拉執行長穆斯克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬斯克霸氣挺烏克蘭 內行人爆背後盤算：高招 05:202022/03/08 財經 馬斯克「SEX」幻滅 特斯拉棄Model E爆驚人內幕 16:102022/03/07 財經 《金融》俄烏對台影響 央行：通膨壓力勝金融曝險衝擊 11:582022/03/14 財經 俄烏對台影響 嚴宗大：溫和可控 04:102022/03/12 金融．稅務 《金融》央行：今年GDP拚連4年逾3% 惟國內通膨壓力加劇 08:582022/03/09 財經 特斯拉調漲美、中部分車款價格 15:132022/03/10 財經 屹立百貨市場30年 中友百貨周年慶加碼 消費可抽特斯拉 16:552022/03/08 生活 特斯拉撞工程車 工人交管遭BMW撞死 04:102022/03/09 社會新聞 《金融》楊金龍：台灣輸入性通膨壓力增 但沒有停滯性通膨 10:182022/03/10 財經 秦剛對話馬斯克 促中美合作減碳 04:102022/03/08 焦點新聞 《半導體》蘋果、特斯拉也拆過 矽力-KY用股王換熱度 10:282022/03/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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