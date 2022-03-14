為了解建商對平均地權條例預售屋買賣契約備查新制，及預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項遵循狀況，行政院消保處會同內政部及各地方政府針對全國50家建案預售屋進行查核，其中22建案不符規定，不合格率44％。

內政部地政司專委陳啟明表示，「預售屋備查新制」於2021年7月1日上路，本次查核目的在於了解新制上路後業者是否確實執行，假如未經備查便擅自銷售，可依《平均地權條例》裁罰3萬至15萬元。

根據消保處統計，各查核項目中，違反「驗收」規定計10建案，違規樣態如交屋保留款數額為零，或以個別磋商方式，將房地總價5％之交屋保留款降低為5萬元，以及將水、電、瓦斯管線費用全部轉嫁給消費者負擔。

違反「房地所有權移轉登記期限」規定共計9建案，違規樣態為未於使用執照核發後4個月內申辦房地所有權移轉登記，以及消費者未協助加蓋印章或出具證件辦理房地所有權移轉登記時，建商任意解除契約，並請求高額違約金。

違反「開工及取得使用執照期限」規定計8建案，違規樣態為未明確記載開工及取得使用執照期日，以及以政府機關查察、新冠肺炎疫情或鄰房糾紛等非法定事由拖延完工日期。

違反「房地面積誤差及其價款找補」規定計7建案，違規樣態為房地面積短少，建商不為找補，以及房地面積誤差，限制消費者不得解除契約。

消保處諮議陳世元指出，說明查核結果，違反「驗收」規定共計10建案，違規樣態如，交屋保留款由房地總價5％降低為0元、5萬元等，另瓦斯外管費用應由商方協商，但未經協商直接轉嫁消費者負擔。

違反「房地所有權移轉登記期限」規定共9建案，如未與使用執照核發後4個月內申辦房地所有權移轉登記，或消費者未協助加蓋印章、出具證件辦理房地所有權移轉登記時，建商任意解除契約，並請求高額違約金。

消保處簡任秘書陳星宏表示，預售屋在過去不合規定比例高達9成，雖然現在已經降到一半，但消費者簽訂任何定型化契約前，應至實價登錄網站確認建案契約備查狀況，並逐點核對簽約內容是否與「備查契約」及「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」內容相同。

如果遇簽約內容不合規定之建案，應請建商改正或拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

民眾擔心簽約後發現契約不符規定，是否可以重簽？陳星宏表示，不符規定即無效條款，雙方應再重簽符合規定的合約，反之若有爭端可於法院進行訴訟。