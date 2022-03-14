平常有跳有氧運動的50歲王姓婦人，某天看有氧教學影片做抬腿動作，未料隔天腰部疼痛及腳麻，以噴藥和藥膏處理症狀沒有緩解，且疼痛面積越來越大，到中醫大新竹附設醫院求診，復建科醫師何宇淳以理學檢查後診斷為「梨狀肌症候群」。

王婦因工作關係想要速戰速決，第一時間選擇「超音波導引注射」治療，先以超音波精準找出梨狀肌和其周邊組織，再以注射來治療緊繃腫脹的肌肉，並安排中醫科主任徐新政電針針灸治療後，疼痛獲得緩解。

何宇淳表示，梨狀肌是臀部深處的肌肉，因下方有坐骨神經通過，發炎腫脹時除會感到臀部深處痠痛外，也常會出現腿麻、腳麻等神經受到壓迫的症狀，必須與腰薦椎神經根壓迫及椎間盤突出做鑑別診斷，當傳統物理儀器治療無效時，一定要去檢查梨狀肌是否有異狀。

何宇淳指出，梨狀肌症候群很常見，症狀輕微者建議以口服藥物治療或是物理治療來處理，體型較大者因肥胖或肌肉厚實，物理治療儀器的穿透性有限，可考慮「超音波導引注射」治療。

何宇淳指出，梨狀肌症候群好發在長期久站、久坐、蹲坐或習慣性翹腳等姿勢的人，不愛活動的老年人、運動量突然增加的運動員，或曾經有薦髂關節或髖關節受傷的人，需搬重物的工人等也可能產生此症。

另外，有些人因平時太過忙碌，沒有時間運動，假日就想要一口氣把一周運動量補回來，也容易導致臀肌及梨狀肌拉傷，甚至造成關節炎，

何宇淳建議民眾平常培養規律的運動習慣，每次運動前 充分暖身，上班族可養成時常走動的習慣，並保持正確坐姿，不僅可以預防梨狀肌症候群，也能增加血液循環，提升工作效率。