美國前國務卿蓬佩奧是刺殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼的重要推手

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）月初訪台，據國務院說，為了保護他和前伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook），1個月要花超過200萬美元（近5700萬台幣），來提供他們24小時的保安。

據美聯社報導，美國國務院在報告中告訴國會，2021年8月—2022年2月間，保護兩人的費用甚至高達1310萬美元（約3.7億台幣）。

蓬佩奧和胡克是川普政府對伊朗「極限施壓」（maximum pressure）行動的主導人，報告中說，美國情報單位評估，雖然他們離開政府，但仍經常受威脅，甚至可能有增無減。

由於蓬佩奧曾任美國國務卿，離任後自動有國務院外交安全局（Bureau of Diplomatic Security）提供的180天保護。不過，報告說，由於蓬佩奧任職國務院期間所履行的職責，面對來自外國勢力，或外國勢力代理人嚴重和可信的威脅，因此國務卿布林肯（Antony Blinken）一再將保護期限延長 60 天。