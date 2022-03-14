量販龍頭家樂福位於桃園市楊梅區梅獅路的旗艦級大倉「楊梅倉於今上午7時33分發生火警；家樂福表示，因倉庫主要供應線上物流，緊急啟動桃園大園和高雄岡山倉儲支援24小時配送、廠商直送及門市支援等三大緊急措施，讓線上購物的商品盡量及時送到不延誤。

家樂福楊梅倉為4萬多坪的倉庫，是地上2層鐵皮挑高結構建築物，起火樓在層第1層，廠房快速陷入火海；家樂福表示，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，全台門市也正常營運。

消防局就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，家樂福初步研判，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪．至於起火原因，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

家樂福在台灣擁有桃園楊梅、桃園大園及高雄岡山倉庫，三大倉庫可互為支援倉儲，因應此狀況，啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店，目前全台量販及超市共317門市營業並未受到影響，線上購物由全台68個量販門市支援線上購物出貨，線上線下供貨無虞確保消費者權益。