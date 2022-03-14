俄烏開戰，台灣兵役制度再度成為熱點話題，內政部長徐國勇表態，個人贊成延長兵役役期，但是這是整個國家的政策，若如果多花一點時間，國家可以安全地繼續發展續存在，「你一年的時間、幾個月的時間又算什麼」。

民進黨立委王美惠今在立法院內政委員會質詢時表示，俄烏戰爭看到烏克蘭總統，和百姓喊話，「我在這不用怕」，外界本以為3天就拿打下烏克蘭，卻撐了19天，要詢問徐國勇台灣一旦發生戰爭，會怎麼做、會在哪裡？徐國勇秒回說，堅守內政部崗位。

王美惠說，是否贊成針對義務役役期長度，由4個月延長至1年役期。徐國勇直言，這個牽涉到整個國家兵役的政策，要由國防部等部會做相關研討，不是他個人就可以決定，但是自己是贊成的，「國家是我們的，你如果多花一點時間，國家可以安全地繼續發展下去、國家繼續存在，你一年的時間、幾個月的時間又算什麼」。

王美惠指出，我國與烏克蘭情勢完全不同，但平常的國家戰備資源就要做好準備，內政部警政署最近盤點國內所有防空避難設施後，要如讓民眾第一時間可以掌握相關防空避難設施的資訊，

徐國勇強調，現在不必另外去找防空洞，民眾就近找地下室躲避就可以。對此，王美惠要求，要確保防空避難設施能及時發揮作用，希望內政部用多元方式加以宣傳。