新竹一名人夫發現妻子與另名男子阿勝（化名）外遇，妻子經常與阿勝去酒吧，或去男方家中嘿咻，讓他憤而向阿勝提告求償60萬元精神撫慰金。新竹地院審結，認為人夫曾在離婚協議書上約定放棄女方侵害配偶的請求權，故駁回請求。可上訴。

判決書指出，人夫主張，妻子2021年4月間返回新竹老家時，舉止異常，擅自離開家中去他處，經他訪查才發現，妻子與另名男子有染，追問妻子後，妻子向他坦承會與阿勝去酒吧、KTV，兩人曾在阿勝家中發生性關係。

人夫表示，且妻子多次透過通訊軟體LINE向他與他的哥、姊與母親道歉，自行坦承與阿勝的關係已經逾越一般男女分際，兩人則於同年5月間協議離婚；而他因妻子與阿勝出軌，造成精神上極大的痛苦，遂向阿勝求償60萬元精神撫慰金。

對此，阿勝辯稱，他與人妻關係正當，且人夫所提交的對話紀錄，並不足以證明他有與人妻交往，且，人夫曾在離婚協議書上，表明拋棄對女方侵害配偶的請求權，按照民法規定，他理應也被免除賠償責任。

新竹地院審結，法官認為，雖人妻有在訊息上向人夫的親屬坦承外遇，但並沒有明確表示自己做了何事與出軌對象，僅有人夫單方面提及阿勝的名字，人妻並沒有承認，且人夫不願意提供與妻子的完整語音紀錄供法院評斷，顯見當中確有可疑之處，最終人夫求償無理，駁回請求。可上訴。