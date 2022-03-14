資深藝人唐川(本名曾均崧)去年3月二度中風後引發肺部感染住院治療，歷經1年與病魔搏鬥，仍不幸於昨晚病逝，享壽69歲。公視時代生活劇《茶金》是唐川生前最後播出的遺作，《茶金》劇組感念唐川大哥的力挺：「唐川大哥精彩演出張家伯公，舉手投足間充滿氣勢，也不吝關心後輩，隱含著溫暖。戲份雖然不多，卻跟著劇組一路新竹、彰化、屏東、花蓮拍戲奔波！願唐川大哥一路好走，無病無痛！」

男主角郭子乾分享，自己的作品不多，雖偶與唐川大哥有合作，直到《茶金》才有比較多的時間相處。拍戲時，唐川大哥都駕車前來，身體十分硬朗，完全看不出先前中風的跡象。

唐川對後輩十分照顧，讓飾張福吉的郭子乾印象深刻的對手戲之一，就是在最後一集，飾演「伯公」的唐川對努力開創事業的他說：「你就是不認命！」在聽他細數不甘於只是當個養子，努力為北埔人生計努力卻破產，只好以張家所有家產過戶給伯公，以求最後生路，伯公卻一語不發，掏出所有先前抵押借款的支票，超暖心的！「原來，伯公一直把我的努力看在眼裡，揪感心！伯公的背影，至今都難忘！」

《茶金》女主角連俞涵也感念唐川，在臉書上寫下：「承蒙 伯公 把您的溫暖放在心裡 願您一路好走。」她說：「難忘伯公上戲時眼神銳利且深層的穿透力，下戲之後溫暖爽朗的笑聲。」

追憶唐川的螢幕身影，可透過《公視＋》線上收看公視人生劇展《辣妹釘孤支》（https://bit.ly/3t6LGdM）。