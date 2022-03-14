今年82歲的「寶島歌王」謝雷，最近出了新專輯，難得受訪談到身體狀況，透露多次因心臟問題送急診，甚至發生過心肌梗塞3次，經過手術才撿回一命，謝雷更罕見曝光身上有隱疾纏身，發作嚴重時甚至無法走路，跟這個病症纏鬥已30年之久。

謝雷1964年參加歌唱比賽奪得亞軍後出道，在歌壇耕耘58年，共推出超過100張專輯，更是台灣第一位推出國語專輯的男歌手，也是台灣第一個唱片賣破百萬的歌手，被封為「寶島歌王」當之無愧，而謝雷事業長紅，伴隨的卻是揮之不去的健康問題，1998年他在香港紅磡體育館時，就因心肌梗塞發作緊急送醫，沒想到2009年又發作，這回進手術室11小時才逃過鬼門關。

如今82歲的謝雷接受訪問，終於曝光了近況，據《自由時報》報導，謝雷表示苦於心臟問題，定期3個月就得回診，所幸疾病控制得宜，他如今體力OK，還出了台語新專輯《跳過讓過》，最近更連續兩天忙於拍攝新歌MV，給了他一點自信，笑呼：「少有人像我一樣，過了80歲還出唱片吧？」。

而歷經多次心肌梗塞，謝雷也嘆很多人發作一次就丟了性命，自己發作了3回但都逃過一劫，不禁想著是不是天注定「我是好還是不好？」，除此之外，他還透露有另一個隱疾，就是痛風，已經跟這個疾病共處2、30年，之所以都沒說，是不想讓人家知道後擔心，謝雷也坦言以前喜歡吃內臟、雞肝等油膩食物，痛風發作時都很恐怖，會痛到沒辦法走路，如今他學乖了，飲食比較注重養生，尤其不敢再喝火鍋湯了。