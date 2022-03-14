義大醫療以「成為社區靠山」為目標，以回饋社會的責任及使命持續提供偏鄉離島更好的醫療，自2004年迄今持續於澎湖辦理義診活動，長期下來受到當地民眾的信任及歡迎。義大醫院表示，受疫情影響，延期將近1年的義診終於順利舉辦。

這次義診團隊，由院長杜元坤帶領共計45名成員，專科服務皆為主任級以上醫師。參與義診人員，採高規格防疫措施，於出發前均接受篩檢並已完成疫苗接種第三劑達14天以上。

義大醫院表示，這次義診於3月11日至3月13日三天至白沙鄉赤崁村、鳥嶼村、吉貝村以及馬公市虎井里進行義診活動，在專科服務上有骨科的院長杜元坤、主任吳金獻、感染科執行副院長林俊農、腎臟科副院長洪士元、神經外科部長梁正隆、婦產科部長郭富珍、泌尿科部長林鴻裕、家醫科部長林季緯、一般外科副部長陳仁隆、肝膽胃腸科主任徐銘宏、中醫部長級主治醫師蔡金川、主任陳泰佑等11個專科諮詢，並有血壓、血糖測量、骨質密度檢測及腹部、婦科、乳房超音波檢查與癌症篩檢等服務，除醫療服務以外同時也提供用藥、預防保健團體衛教，以及器官捐贈、病人自主權利法的宣導站等多元服務，在巡迴義診期間深獲澎湖鄉親肯定；在三日的義診總計服務862人次。除了提升澎湖居民健康外，杜元坤有感離島地區教育資源較不易取得，義診期間分別至白沙鄉吉貝嶼教會捐贈學童文具以及個人杜撰之「世上最快樂的工作」一書，分享自己的人生與行醫的生涯，並於馬公市文澳國小捐贈樂器一批，嘉惠澎湖莘莘學子，希望當地學童對於未來有更多的啟發。

義大醫療看見澎湖離島居民就醫不便及醫療資源不足的需求，今年度預計在6月、8月、9月分別規劃在望安鄉將軍嶼、東吉村、白沙鄉大倉村、員貝村以及花嶼等地點舉行義診，在澎湖深根十多年，義診團隊將於今年達成前往所有澎湖二、三級離島地區提供義診服務「成為澎湖離島居民健康的靠山」。