中科實中 FRC 團隊日前參加台灣區域賽獲得聯盟季軍，其中雙語部許安拿下DEAN'S LIST FINALISTS 獎項。(陳淑娥攝)

FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，難度與等級最高的機器人競賽之一，中科實中 FRC 團隊日前參加台灣區域賽獲得聯盟季軍，其中雙語部許安拿下DEAN'S LIST FINALISTS 獎項，她表示，學校團隊在進行招生時，聽完後直覺「機器人好酷喔！」便一頭栽進機器人世界裡，很開心能將赴美休士頓參加 DEAN'S LIST 總決賽。

高二生許安因為覺得機器人程式很酷，可以創造自己的小世界，國中就自學程式，就讀中科實中雙語部後，更加入學校FRC團隊，有系統的學習，本月初該校參加2022FRC台灣區域賽榮獲聯盟季軍，許安更榮獲2022FRC 台灣賽DEAN'S LIST FINALISTS最高個人獎項，全台僅兩人入選，另一位是建中學生，而這也是中科實中FRC隊伍第二次榮獲該項殊榮。

許安指出，賽前花了6周的時間製作，每天花4小時製作，也要兼顧課業，此次FRC比賽以吸球、射球及吊掛為主，其團隊透過AI設計表現傑出，尤其在吊掛方面20秒即能吊上四層樓；FRC分成機構、程式及策略三項組別，她轉攻策略，因帶領團隊獲肯定而得獎，大學希望能出國攻讀電腦工程等，父母也都很支持她朝機器人方向發展，非常感謝學長姐、隊員以及指導老師。

許安是中科實中FRC7636的執行長，高一加入中科實中FRC7636團隊，DEAN'S LIST FINALISTS的獎項是給團隊領導者，評選標準在於是否表現出FIRST核心價值，包括自主學習、創意、影響力、包容和團隊合作精神。

中科實中校長秦文智表示，該校校本課程規畫雙語部與高中部互動交流，透過沉浸式教學情境，打造園區實驗中學獨有的「雙語學習環境」，更積極推動FRC科技計畫，結合STEAM教學發展精緻校本課程，讓學生從參與過程中獲得數位科技知識與技能，學習「探究實作」、「團隊合作」、「溝通思辨表達」與「問題解決」等能力，為國家儲備AI人工智慧與跨領域人才。