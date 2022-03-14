台南市中西、北區忠義路為市區蛋黃區的南北要道之一，周邊古蹟、商圈林立，但目前只開闢到公園南路為止，經市府向內政部營建署爭取補助加上地方配合款2.3億元，計畫將忠義路北延打通至公園北路，但因市區開闢道路往往需要徵收民宅，此路段短短不到500公尺，徵收費即高達1.5億元，目前還在清點徵收戶相關資料。市長黃偉哲14日前往現場視察時，當場指示工務局趕快徵收，以免土地又漲價。

黃偉哲還強調，在市區道路裡面，雖然這一條的開闢費用很高，但因效益也比較高，市府還是決定開闢。其中，工程經費8000萬元，土地徵收經費1.5億元，合計2.3億元。他還要求工務局，徵收用地的工作應該趕快進行，因為地價是不等人，說不定下個月徵收時，地價又不一樣了。

工務局表示，此一新闢道路共有2段工程，分別為20公尺寬的忠義路北延約380公尺路段，以及路寬9公尺的長賢街東延約110公尺路段。儘管道路用地多數都是公有地，但因靠近公園南路附近仍有不少民宅及私有地，市府將積極與徵收戶溝通，希望1年徵收用地、1年施工，2024年完工通車。

工務局指出，忠義路往北延伸開闢的計畫道路，因鄰近台南火車站，周邊緊鄰多處重要商圈、交通與文化觀光集結點，包括321巷藝術聚落、台南轉運站、總爺古街、台南公園及長興生態景觀公園等，未來道路開闢完成後，除能提供社區住戶更為方便的進出交通外，還能分流周邊西門路與公園路的車流，並提升周邊文化商圈觀光產業的發展。