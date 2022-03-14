民營新桃電廠失火 台電：供電仍有餘裕 14:442022/03/14 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民營IPP新桃電廠14日發生火警，台電輸變電設備供電正常，該電廠機組已緊急停機，影響約60萬瓩供電能力，預估今日尖峰（16至19時）備轉容量率7.23％。 台電已派員了解與協助民營新桃電廠，並掌握電力供需變化狀況，即時因應並確保穩定供電，日間評估有太陽光電量挹注系統供電能力，必要時也可啟動需量反應及抽蓄水力等多元措施，以提高供電裕度，整體供電無虞。 全台北中南小規模停電頻傳 王美花：已持續改善 萬華、南投停電事件 王美花：台電故障率大幅減少 #系統 #電廠 #民營 #新桃 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價大回檔 台積除息秀誘人 04:102022/03/14 財經要聞 邱臣遠：單一系統風險大 應布建分散式電網 04:102022/03/13 政治要聞 南北又停電 黃偉哲撂話：台電加油 04:102022/03/13 政治要聞 《其他股》菲律賓電廠工進延宕 亞通去年獲利衰退 11:582022/03/14 財經 首個公辦民營室內滑板場 新店區亮相 04:102022/03/14 地方新聞 柯文哲：人事不穩定 造成台電大問題 04:102022/03/14 政治要聞 品觀點｜昨晚萬華.南投停電 王美花：台電有進步 11:112022/03/14 政治 事欣科 低軌衛星大單落袋 09:232022/03/14 財經 影》關西鎮新桃電廠發電槽起火 電量剩400萬千瓦 11:022022/03/14 社會 王美花：台灣供電設備故障率 和他國相比表現較佳 12:242022/03/14 財經 工商社論》從303大停電看台電風險管理 04:102022/03/14 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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