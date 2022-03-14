民營IPP新桃電廠14日發生火警，台電輸變電設備供電正常，該電廠機組已緊急停機，影響約60萬瓩供電能力，預估今日尖峰（16至19時）備轉容量率7.23％。

台電已派員了解與協助民營新桃電廠，並掌握電力供需變化狀況，即時因應並確保穩定供電，日間評估有太陽光電量挹注系統供電能力，必要時也可啟動需量反應及抽蓄水力等多元措施，以提高供電裕度，整體供電無虞。