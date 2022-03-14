國民黨立委蔣萬安（左）14日接受網路節目專訪。（摘自Yahoo TV）

最近有民調顯示台北市長人選支持度，衛福部長陳時中33.6％超車國民黨立委蔣萬安30.2％。蔣萬安14日表示，民調看不出民眾的想法，他比較關心的是民眾關心的議題與需求，了解民眾心裡在想什麼才是最重要的。

蔣萬安今接受網路節目《Yahoo TV》專訪，中華傳播管理學會最近做了一份民調，顯示陳時中支持度33.6％，超越蔣萬安的30.2％，雖然數據在誤差範圍內，但備受外界關注。

蔣萬安指出，滿意度調查看不出民眾的想法，他比較關心民眾關心的議題與需求，他很希望跟民眾接觸了解現在有什麼問題需要解決，比如這陣子很多民眾拉著他說幫我們反應、監督一下政府，現在物價上漲到喘不過氣來，已經「凍毋條」，然後烏俄戰爭爆發，他想到的是接下來會不會通貨膨脹、物價會不會漲。

他表示，在第一時間馬上回應民眾，希望政府趕快對於可能的通貨膨脹，對油價上漲拿出因應對策，或提供人道援助，其實真正重要的是去了解民眾在想什麼、需求是什麼，而不是每天關注對於政治人物的喜好與滿意度的起起伏伏。

蔣萬安說，即便民調再高，他還是會做一樣的事情，也就是跟民眾互動，了解他們心裡在想什麼，這個才是最重要的。