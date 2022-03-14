Fraser（左起）、蔡允潔、星座專家Iris老師、游振宜(小優)、卜星慧一同出席公益活動。（紅心字會提供）

蔡允潔在今（14日）白色情人節，帶著約會對象Fraser穿著情侶帽T一起出席紅心字會「Hi Love一塊，愛人啊」萊爾富公益零錢捐，幫助弱勢家庭、兒童、獨居長者募集營養餐費活動，蔡允潔害羞的說：「Fraser是我男朋友，今天他也是陪我來一起做公益的」正式公開兩人的戀情。

蔡允潔透露自己默默觀察Fraser快五個月，雖然有感受到對方釋出好感，但自己卻不想太輕易就陷入愛情中，在身邊好姐妹小優及卜星慧，以及好友司徒的建議下，決定邀Fraser一起做公益，從旁觀察他的為人，「Fraser陪我跑了全省超過100間的萊爾富便利商店宣傳公益零錢捐，參加了至少十場的公益活動，也一起去探視過許多的弱勢家庭。」蔡允潔也相當感謝男友的支持，「他非常包容我，很尊重我的每個決定。」

卜星慧（左起）、Fraser、紅心字會秘書長李顯文、蔡允潔、游振宜(小優)出席記者會。（紅心字會提供）

一路相伴在蔡允潔身旁的好姐妹游振宜（小優）感動的說：「很祝福兩人，可以給彼此半年的時間，好好訂下一些目標，一起來完成，透過這些過程更加瞭解對方，也可以培養共同的價值觀」。歌手卜星慧，同時也是小潔的音樂製作人則說，反正就是交交朋友，我會常常在他們身邊當電燈泡，別忙著談戀愛，我會好好督促她練歌、做音樂的。蔡允潔也說：「要心念ㄧ致才能一起走下去，但人生當然不會有那麼簡單，中間還會遇到很多現實，能不能過去，比認愛還要難！所以！只能說：現在先試試看囉。」

蔡允潔、Fraser、小優、卜星慧、星座專家Iris老師也號召大家快到全省萊爾富便利商店，響應「一塊，愛人啊」公益活動，在捐款箱中，投下小小零錢或是掃碼QRCODE捐款，就能幫助紅心字會許多弱勢家庭、孩童、獨家長者，三餐不挨餓，渡過難關。