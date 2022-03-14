行政院長蘇貞昌13日出席國醫節慶祝大會，致詞提及新北市政府大樓是他擔任台北縣長任內興建完成，後來大樓獲獎，卻沒聽到一句前人種樹的辛苦，外界解讀是在暗酸新北市長侯友宜，侯出席市政行程時搖頭否認：「不是在說我！」國民黨新北市議員葉元之今（14日）痛批，蘇的荒謬邏輯永遠沒有下限，因為他無法解決電力問題。

蘇昨致詞表示，來到新北市政府這棟大樓有幾許感慨，新北市政府地下室有一個超大的儲冰式冷氣機節電設施，利用夜間用電離峰時段製冰、中午用電尖峰時段解冰，以產生冷氣供同仁使用，在建地下室前就要安裝好，否則蓋好後搬不進來，幾年前開始要智慧節能，「後來看到有人受獎時，也沒有講一句前人種樹的辛苦，結果被記者挖出來說，這不是20年前就裝好的嗎？」

葉元之今（14日）在臉書批評，蘇貞昌的荒謬邏輯永遠沒有下限，因為他無法解決電力問題，一下扯蔣萬安阿公，一下扯新北市大樓，他最愛提非洲豬瘟，如果有豬農因停電而抗議，他是不是也要罵豬農，「我抵擋了非洲豬瘟捏！」「要感恩！」按照蘇貞昌的邏輯，他憑什麼批評國民黨跟蔣經國，應該要抱著感恩的心。

葉元之說，若不是國民黨主導的國民大會在民國35年推動「中華民國憲法」，設置了行政院長這個職務，蘇貞昌有院長可以做嗎？有機會像今天一樣作威作福？

此外，若沒有蔣經國推動十大基礎建設，讓台灣經濟起飛，包括設立台積電在內的護國神山，蘇貞昌有辦法這樣揮霍國家資源，大灑幣幫女兒助選，還為了照顧孫女所以順便幫全台小學裝冷氣？那蘇貞昌是不是欠蔣萬安一個道歉！

葉元之批評，最近2個星期，新北市就發生10起停電事件，這種無能的行政院長，新北市民唾棄他都來不及，還感念？趕下台比較快！