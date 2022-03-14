白色情人節來臨，壽山動物園特別分享動物們的感情世界。紅毛猩猩「阿宏」和「咪咪」其實只是郎有情、妹無意的「螢幕情侶」，白手長臂猿的忘年情誼讓人稱羨；而脾氣暴躁的黑猩猩「莉忠」、歡喜冤家黃腹藍琉璃金剛鸚鵡、一見鍾情的侏儒河馬、陷入苦戀的白犀牛「犀奇」等也公開牠們鮮為人知的一面。

話題女王紅毛猩猩咪咪每次登場都有新鮮事，這次利用白色情人節向大眾澄清和阿宏只是螢幕情侶，據說阿宏在咪咪還沒到動物園以前是個宅男，常常麻布袋往頭上一蓋就是一整天窩著不動，為了擄獲咪咪芳心，阿宏透過各種捉弄試圖吸引咪咪注意，不過中二的行徑對於喜歡獨處的紅毛猩猩似乎不太見效。

倒是年事已高的白手長臂猿「貝貝」有暖男「Yoyo」陪伴，羨煞不少旁人眼光。在壽山動物園裡這一對白手長臂猿，因手腳的毛髮呈現白色而得此名，黑色的臉頰邊環繞一圈白色毛髮是牠們的標誌，「貝貝」在108年接受獸醫根管治療後，戴著四顆閃亮健康的新銀牙，能毫不忌諱地開心吃水果，跟著「Yoyo」在家裡盪來盪去。

此外，黑猩猩「莉忠」脾氣比較暴躁，每次只能和一位母猩猩「曼華」或「美珍」獨處，才不會傷感情；而尾巴長得像豬尾的豬尾猴則是左擁右抱，心意還不定，但如果豬尾猴出現像皺眉的表情，就表示挑釁或有意圖攻擊；臉部為暗紅色的胭脂猴是老夫老妻，雖然住一起但各自行動，難以捕捉同框畫面。

黃腹藍琉璃金剛鸚鵡「BOSS」和「老闆」愛吵架卻又喜歡黏在一起，但其實是金剛鸚鵡喜歡群居，嗓門很大且對同伴的依賴感很深；長鼻浣熊「伍德」與兩位母浣熊繁衍後代無數，黑肚綿羊也是生生不息；羊駝「酷哥」享受齊人之福，在人類社會中被認證為渣男的行徑，在羊駝圈裡反而很吃得開。

壽山動物園為了繁衍物種，向台北動物園借殖侏儒河馬「秋吉」，主動的秋吉與來自台糖池上牧場的「春圓」在壽山動物園相遇後，展開熱烈追求，終於在108年喜獲麟兒「圓寶」，成為佳話。同樣來自台北動物園的白犀牛「犀奇」，雖然努力在母犀牛「寶寶」身邊徘徊，無奈大牠25歲的寶寶似乎不接受「犀引力」，遲遲未擦出愛的火花，這些有趣的動物互動故事，在休園整建期間仍持續在動物園裡進行中。