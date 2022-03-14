國民黨立委蔣萬安（左）14日接受網路節目專訪。（摘自Yahoo TV）

立委蔣萬安在立法院質詢303全台大停電，行政院長蘇貞昌扯反攻大陸拒承諾不停電。蔣萬安14日表示，民進黨SOP就是檢討報告推給基層人員疏失、然後再要更多的錢，炮轟蘇貞昌不敢承諾、不敢保證，這是沒有肩膀的院長也是不負責任的政府。

蔣萬安上周質詢要求蘇貞昌承諾未來1年不停電，蘇揆回稱「你祖父說要反攻大陸」到現在還沒實現。蔣萬安今接受網路節目《Yahoo TV》專訪指出，大停電讓民眾非常有感，不只影響民生也影響產業，衝擊非常大，台灣從2003年到2015年不曾發生過任何大停電，但民進黨政府上台後，2016年開始

這6年發生了4次大停電。

蔣萬安表示，民進黨政府操作的SOP就是檢討報告推給基層人員疏失，然後再要更多的錢，比如蔡政府就向立法院再要1000多億要更新電網。

他說，民眾最卑微的要求只是希望政府穩定供電，這是政府最基本的責任也是人民最根本的要求，但是我們看到蘇貞昌完全不敢承諾，而且是用酸民式語言、不倫不類的比喻，所以網路上面現在大家就說院長自己承認不停電比反攻大陸還要困難，而且看到經濟部長王美花像路人甲一樣站在旁邊，完全突顯蘇貞昌不願意面對問題，對於人民需求不願回應，不敢承諾、不敢保證，這是沒有肩膀的院長，也是不負責任的政府。