傳產類股挺身相助，台股指數5日線顧緊緊！俄烏戰事及通膨壓力讓電子類股軟趴趴，台積電(2330)反彈無力收黑，股王矽力-KY(6415)更以跌停作收，拖累力旺(3529)、信驊(5274)、力智(6719)等高價半導體股，資金也持續遠離電子轉向傳產原物料股、航運類股及中小型股，中小型股良得電(2462)、銘鈺(4545)、上洋(6728)、凱鈺(5468)、高林(2906)、晉椿(2064)、惠光(6508)、91APP*-KY(6741)、百徽(6259)、中美實(4702)等以漲停板作收，力士(4923)、燦星網(4930)、華城(1519)、台肥(1722)、亞力(1514)等亦強勢收高。

傳產類股力挺，化解電子類股走弱壓力，終場加權股價指數約17263.04點，下跌1.7點，成交量約2861.6億元；OTC指數為209.84點，上漲0.04點，成交量518.55億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲2.46%，其次是化工類股及電纜類股，分別上漲1.99%%及1.9%，表現較差者為電子零組件類股、資訊服務類股及其他電子類股，其中電子零組件類股下跌1.1%，資訊服務類股下跌0.9%，其他電子類股下跌0.78%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲2.65%，表現最差為半導體類股、下跌0.62%。

就技術面來看，今天台股受到美國盤前期指開高帶動，以紅盤開出，盤中一度上漲近百點，不過俄烏戰事未決，市場欠缺主流帶領，追價買盤不足，台股指數由紅翻黑，終場下跌1.7點，以17263.04點作收；上周五指數下跌168點再次跌破年線，今天反彈無力收黑，目前5日、10日、月均線以及季線仍呈現空頭排列，指數上檔面臨10日線及半年線壓力，加上外資上周五持續賣超台股，短線指數走勢偏弱，仍需觀察3月4日~3月7日跳空缺口17580點到17700點，若能有效化解才可視為較明確的翻多訊號。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，儘管傳出俄烏雙方有意簽署協議但戰火未歇，加上原物料價格高漲、通膨壓力加劇，致使歐美股市表現震盪，讓外資延續今年以來賣超趨勢、投信則持續逢低加碼，預估台股近期仍受地緣政治因素干擾，呈現區間震盪格局，不過，類股表現將因類股輪動而表現分化，高評價、高價股因與美股連動性高，需看美國科技股臉色，航運等傳產類股與評價偏低個股，可能因殖利率題材受資金青睞；美國聯準會本周將舉行貨幣決策會議，將公布利率、通膨與經濟的最新預測，將是牽動整體市場風險情緒的重要觀察。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，根據過往經驗，戰爭發生期間，台股若趨弱勢，則一旦戰事明朗化或趨向和解，台股反彈回升機率高，俄羅斯入侵烏克蘭評估對台股影響為短期，目前影響台股最大關鍵仍在Fed要停止QE、升息以及縮表，Fed主席鮑爾重申，將從本月展開升息周期，以遏制數十年來最嚴重的通膨，不過鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，聯準會將「謹慎」而為，至於縮表，目前市場普遍共識為第二季開始進行，預期第二季台股修正壓力加大。不過，台股基本面仍穩健，外資將2022年台股企業預估獲利年增率由衰退1~3%上修到成長4%，台股在企業獲利與股息保護下 修正後仍應找買點。

在類股操作上，沈建宏指出，基於農曆年後波段反彈，漲多的成長股或中小型股可留意減碼停利機會，並留意高股息與落後補漲個股或族群的機會；另外，在台股短線震盪加大下，可分次配息高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。科技選股著重伺服器、高速傳輸、汽車電子與電動車、半導體等利基性族群；傳產股則看好航太，並伺機布局經濟解封受惠股。