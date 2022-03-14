日本一名官員周一表示，已要求加密貨幣交易所不要去處理涉及與俄羅斯和白俄羅斯資產凍結的相關加密資產交易。

此前G7國家集團在上周五曾發出聲明，對於非法的俄羅斯人使用數位資產來轉移其財富，西方國家將施加更多成本。

G7先進國家經濟體越來越擔心俄羅斯實體將利用加密貨幣這個漏洞，以規避西方的金融制裁。

美國財政部上周五發表新指引，要求在美國的加密貨幣公司不要涉入到與制裁目標的交易。

日本金融廳一名資深官員說，決定做出宣布，以維持G7國家的行動動能，並且越快越好。

金融廳與財政部的聯合聲明中指出，政府將共同努力，加強對使用違反制裁規定的加密資產轉移資金進行監控措施。

金融廳表示，對於受制裁目標進行未經授權的支付，包括以加密資產、加密貨幣、不可替換的代幣，都要面臨最多3年監禁或100萬日圓的罰款。

據相關產業協會的資料，目前日本有31家加密交易所。