新北市警察局14日舉行「111年度民防、義警及義刑人員聯合常年訓練大會」，新北市長侯友宜今日出席指出，自己至今依然保有警察身份，他以警察為榮，期勉這群隱身幕後的治安功臣，能持續發揮「正向力量」，共同守護新北市的治安。

新北市警局2022年「民防、義警及義刑人員」常年訓練，今天上午選在新北市政府多功能集會堂辦理，集合板橋、海山分局、刑事警察大隊及婦幼警察隊所屬協勤民力一同大會師，受訓人數多達1334人，內容包含近期掃黑、肅槍、緝毒、打詐及防疫等經驗分享，市警局長黃宗仁親自擔任講師，將新北市這幾年來治安及交通的蛻變與革新，向在場的協勤民力傳授心經。

板橋義警分隊長呂上榮、幹事施國雄、小隊長張景順，3人從1982年攜手加入義警中隊，協助警察執勤已長達40年光陰，他們平常各有工作，利用休息時間，幫忙派出所執行「安民專案」，夜間巡邏及戒護人犯，對板橋沙崙地區的治安維護，更是功不可沒。

板橋義警分隊長郭文琴、副分隊長王郅雅，擔任後埔地區的義警也長達10多年，他們平常在學童上下課時間，幫忙警察護童，維護學生上下課安全，但經常遇到汽機車族爭先恐後，不聽指揮，她們也是發揮女性正向溫柔的特質，好聲好氣勸導，更贏得「學童守護天使」的美名。

侯友宜表示，非常感謝民防、義警、義刑等民力人員對治安工作長年來的付出與努力，並讚揚他們是「推動市政工作的幕後功臣」。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，人口超過400萬人，治安、交通勤務相對繁重，警力有限，民力無窮，面對交通工程建設的成長及治安犯罪手法的改變，加上大量的暫住人口，環境多元、複雜化，為促進市民良好的治安及居住環境，不論是在治安維護、交通秩序維持、為民服務、關懷弱勢等警政工作推動，更需仰賴這些協勤民力平時努力付出及奉獻。

侯友宜也特別感謝民力團隊在新北市歷經非洲豬瘟及新冠肺炎疫情衝擊期間，全力協助警察維持社會治安，讓警察無後顧之憂，這段時間各項的重大刑案都能迅速破獲，成果豐碩。