郭姓雇主藉著試抽大麻電子煙，引誘未滿18歲的女員工與他見面，趁少女吸食後行動控制能力減弱，不顧她搖頭反對，仍以親吻方式，徒手觸摸少女身體重要部位，還好少女以手機傳訊求救，男友立刻趕到汽車旅館，並報警處理，士林地檢署日前偵結，依強制猥褻罪起訴。

去年4月3日晚上10點多，郭男邀約女員工到五堵車站，試抽含有大麻成分的電子煙，當晚凌晨4時許，提議到汽車旅館休息，儘管少女搖頭表示不要，仍被強行帶進房間，以手觸摸，親吻等方式猥褻得逞。少女趁郭男不注意，傳訊給男友，當男友趕到現場，赫見少女癱軟在床，並告訴男友她被公司老闆猥褻。

案經士林地檢署調查，並採集相關跡證，從電子煙的檢驗結果，確定有老闆給的電子煙含有四氫大麻酚成分，並在少女的內衣上驗出郭男的DNA，依強制猥褻罪起訴，而郭男另涉及轉讓毒品、施用毒品部分還在偵辦中。

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