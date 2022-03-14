台灣指數公司今天新編四項指數，包括「特選台灣IC設計產業代表報酬指數」、「特選台灣綠能報酬指數」、「特選台灣環境永續高股息指數」、「台灣友善環境50指數」，自今天起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選台灣IC設計產業代表報酬指數」利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，年化報酬率為26.38％、2021年殖利率為4.50％，表現均優於大盤指數(13.84％、3.40％)及台灣全市場半導體報酬指數(24.80％、3.52％)。指數每年5月進行1次成分股定期審核，最新一期指數權重前十大成分股為瑞昱(2379)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、力旺(3529)、信驊(5274)、群聯(8299)、祥碩(5269)、愛普*(6531)、創意(3443)及義隆(2458)。

「特選台灣綠能報酬指數」選取屬太陽能、風力發電產業鏈的綠色能源股票群，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選台灣綠能報酬指數」2021年殖利率3.45％，表現優於大盤指數(3.40％)。指數每年於10月定期檢視成分股並調整一次，截至2022年2月底指數權重前十大成分股為亞泥(1102)、中鋼(2002)、台達電(2308)、中美晶(5483)、信邦(3023)、貿聯-KY(3665)、東元(1504)、中鼎(9933)、聯合再生(3576)及世紀鋼(9958)。

「特選台灣環境永續高股息指數」篩選永續發展、友善環境評鑑結果均屬較優者，再挑選高股息股票。利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2021年殖利率為7.34％，表現均優於大盤指數(3.40％)及台灣全市場報酬指數(3.48％)。指數每年1、7月進行2次成分股定期審核，最新一期指數權重前十大成分股為友達(2409)、聯強(2347)、仁寶(2324)、和碩(4938)、光寶科(2301)、英業達(2356)、群創(3481)、瑞儀(6176)、南帝(2108)及長榮(2603)。

「台灣友善環境50指數」以「台灣指數公司台灣上市上櫃友善環境指數」成分股為基礎，篩選「台灣永續評鑑」結果較優，再分別自電子、製造(非電子)、服務、金融等四大產業挑選發行市值較大的50檔上市、上櫃股票。利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，自2018年12月至2021年12月夏普比率為165.71％、2021年殖利率為3.67％，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數(155.79％、3.40％)、台灣全市場報酬指數(161.39％、3.48％)。指數成分股每年12月定期進行成分股審核，檔數固定50檔。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科、聯電(2303)、中華電(2412)、台達電(2308)、台塑(1301)、長榮、南亞(1303)、中鋼及欣興(3037)。