NFT(Non-Fungible Token，非同質化代幣)2021年開始成為市場上備受矚目的應用之一，橘子(6180)旗下樂點(GASH)看好其商機，3/14起正式推出「區塊鏈BaaS(Blockchain as a Service)一站式整合服務」。而首發專案即日起上線，與知名IP廠商品曄文創《阿嬤養的怪獸》聯手打頭陣，推出超級吸睛的胖胖猿系列，並預計在今年上半年推出4～6個數位NFT指標性專案，逐步展現在NFT及鏈遊領域的實力。

樂點自2018年即成立區塊鏈專案研發小組，投入區塊鏈市場技術研究與應用開發，並於2018及2019年贊助亞洲區塊鏈高峰會(Asia BlockChain Summit)，積極推動台灣的區塊鏈生態發展，並期許台灣成為亞洲發展區塊鏈技術的關鍵要角；今年第一季則啟動轉型計畫，目標是成為以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台。

樂點主要服務內容包括：1.區塊鏈技術的開發；2.NFT鑄造發行與專屬平台建置：IP、品牌及創作者，不需要區塊鏈知識也能輕鬆發行NFT，並享有銷售平台及整合行銷服務；3.GameFi(遊戲化金融)開發與推廣：協助遊戲商輕鬆創建PLAY for FUN & EARN遊戲，結合整合行銷及代幣經濟服務，讓玩家即時掌握遊戲最新動態，帶動遊戲熱度，持續創造營收；4.Defi(去中心化金融)應用服務開發：實現虛擬貨幣兌換、NFT鑄造、用戶導流的代幣經濟生態圈。