空軍一架單座幻象2000戰機上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校平安獲救。台灣向法國採購60架幻象2000戰機已逾25年，與其同時服役的F-16戰機已開始做性能提升，但幻象還沒做。不過，軍方官員表示，幻象妥善率均達到國防部頒定的標準。據了解，幻象戰機已到中壽期，54架的幻象維修成本，約是F-16的1倍。

空軍現役幻象戰機服役迄今，均屆中後壽期，面臨零附件經久使用，導致可靠度下降、故障率增高等情況，據立院2019年調查報告，幻象戰機故障逐年成長42％，需花43億餘元買零附件維持妥善率，主要須更換攻角顯示單元與發動機模組翻修上。

此外，駐防在新竹空軍基地的幻象，因跑道時限已到，必須進行年度整修工程，因此幻象戰機2020年4月已移防到台中清泉崗空軍基地， 現整修完成，已返駐地。

幻象2000墜海，最新搜救畫面曝光，飛機副油箱殘骸在海上漂流。（圖／戴志揚翻攝）

據了解，幻象戰機目前還有數架在「環控」，即封存不飛，每年數字會變動，但不會超過10架。一般來說，空軍會將部分幻象的零附件拆下，先給其他戰機維修，而拆下零附件的戰機，即會先做環控，待法方送來零附件，再將環控機開封裝上零附件。

國防部曾坦言，因空軍戰機已進入中壽期，且近期敵情威脅遽增等因素，戰機維保零附件費用均有增架。

由於幻象維修貴，零件等待時間長，空軍採購66架F-16V戰機後，一度討論是否逐漸汰除幻象，兩派意見都有，最後決定非旦不會汰除幻象戰機，反而會向法方提出性能提升案，強化幻象戰力。現在兩岸軍事情勢嚴峻，空軍更不會考慮汰除幻象戰機，不過，尚未與法方談定幻象性能提升案。

軍方官員說，當初採購的策略構想即是法國一旦看到我自美購入F-16V戰機，法國在幻象性能提升案上，就無法拿翹，有利我談判。如果沒有F-16V新機，法國就吃定我不敢輕易汰除幻象，對性能提升案，法會抬高價碼。

1992年法國宣布出售60架幻象戰機予我國，民國1997年5月接收首架幻象戰機，1997年12月完成第四十一中隊編成點驗，1998年11月舉辦第60架幻象戰機接機典禮暨第四十二中隊編成典驗，2001年5月幻象機隊成軍。目前幻象戰機有54架。