新北市府今（14日）起至3月20日於新北市立圖書館總館1樓舉辦「重新發現新北29區」主題影像展。（葉書宏攝）

新北市府今（14日）起至3月20日於新北市立圖書館總館1樓舉辦「重新發現新北29區」主題影像展。（葉書宏攝）

新北市府今（14日）起至3月20日於新北市立圖書館總館1樓舉辦「重新發現新北29區」主題影像展。（葉書宏攝）

重新發現新北29區 侯友宜邀市民了解新北過去與現在

新北市幅員遼闊，29個行政區各有特色。新北市府今（14日）起至3月20日於新北市立圖書館總館1樓舉辦「重新發現新北29區」主題影像展，市長侯友宜出席開幕式，邀請市民朋友在展期間前往觀賞各區紀實影片及珍貴資料，了解新北的過去與現在，攜手共榮創造城市的未來。

侯友宜表示，新北的故事說不完，這座城市就是臺灣的縮影，有山、有海、有都市、有邊鄉，還有原鄉以及新住民，一同在這塊土地上創造精彩故事。市府耗時半年拍攝「重新發現新北29區」影片採訪各地人物，紀錄生生不息的傳承與創新，這些都是市府團隊進行重大建設的基石，串起城市歷史與未來發展，讓新北走向世界。

侯友宜指出，市府團隊以新住民、新連結、新趨勢、新領導、新美學、新創生六個面向出發讓新北各區蓬勃發展。各區區長在第一線服務不僅瞭解該區地形地貌，也特別注重當地的情感連結，希望讓市民有感。

民政局表示，「重新發現新北29區」主題影像展主要展出29支新北市各區系列影片，透過圖文、物件與影音聯合佈展，並為每一區設定一個「主題關鍵字」，讓觀展人能更快融入29區生活樣貌。系列影片以各區特色文化、歷史故事、代表人物為拍攝重點，加上市長為影片獻聲配音，為影片增加特色，歡迎市民朋友踴躍前往參觀。