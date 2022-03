南台灣重大建設招商將有破天荒之舉!高雄市第一筆雙捷運聯開案「O10/Y18衛武營站」,今(14)日正式招商,吸引數十家上市建商和金融壽險業與會評估。預計可吸引民間投資達180億元,目標三月底公告招商,年底前選出最優申請人並完成簽約。

由仲量聯行協助高雄市政府辦理招商的「高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」,於今日上午於臺北順利完成招商說明會。

仲量聯行表示,現場有潤泰、冠德、日勝生、大陸建設及各大壽險業者,都出席參與。

高雄市政府副市長林欽榮也說明全案開發優勢及投資潛力,並與現場投資人進行意見交流。

仲量聯行表示,該案為高雄聯開第2案,係為高雄雙捷運聯開首案,基地位於高雄東區門戶的苓雅區及鳳山區交會精華區位,國道一號交流道下5分鐘,基地位於衛武營站5號出入口處,面積約5,500坪,南側為10公頃的衛武營藝術文化中心及緊鄰47公頃的衛武營都會公園,西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等,交通便捷、生活機能完善。

未來配合捷運黃線Y18站設置共構,再結合衛武營藝術文化中心,衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源,打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落,雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈。

林欽榮指出,捷運黃線去年底已通過綜合規劃審查,預計今年(111年)動工興建,並與捷運橘線O10衛武營站交會。藉由高雄捷運路網建置、推動軌道經濟發展策略,高雄市政府在衛武營站5號出口的建軍站啟動捷運橘線O10土地開發,導入藝文、辦公、休閒商業及住宅機能,Take Your Time, Stay One More Night @ 衛武營,配合捷運路網的建置,讓到站就到家、到站就到公司的TOD發展精神落實在高雄未來的都市發展中。

本案預計興建約8.4萬坪樓地板面積開發大樓、引進約180億元資金,創造約6,000人就業機會,為高雄軌道經濟新地標,預計於3月底前正式公告招商,招商期程5~6個月,預計111年底選出最優申請人及完成簽約作業。

招商總顧問趙正義表示,本案O10站基地除橘線捷運外,未來捷運黃線Y18站完工通車後,運用地下聯通道串聯兩個捷運站及通往衛武營藝術文化中心、三井LaLaport,讓生活及藝文更能自然地融入日常生活,開創高雄的東區藝術門戶,打造高雄衛武營藝術之丘。

仲量聯行在去年(110年)底順利協助高雄市政府完成全台投資規模最大公辦都更案亞洲新灣區「高雄特貿三」的三個案件招商作業,成功吸引民間總投資金額逾770億元,今年期透過第一季招商的本案O10衛武營站及預計明年第二季公告的O9技擊館站等捷運聯合開發,運用TOD軌道經濟,開啟高雄新門戶新風貌。