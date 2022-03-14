實境綜藝節目《來吧!營業中》，由TVBS與好看娛樂聯手製作，主持群集結超人氣卡司由庹宗康擔任店長、主廚姚元浩、藝術總監炎亞綸、二廚楊銘威、工讀生鬼鬼吳映潔、顏佑庭，日前曝光節目預告，製作單位希望主持人繳錢一起開店，庹宗康苦笑回應：「接這節目我還沒賺錢還要投錢」，炎亞綸推託最近手頭比較緊、姚元浩則喊話希望找郭台銘合夥當最好營業夥伴。

庹宗康首次參與實境節目《來吧!營業中》表示：「沒有試過呀，這是一個新的體驗，喜歡出外景，不想只待在城市、棚內，比較好玩。」談起當時見到主持人的第一印象，表示：「一開始只有我跟元浩、亞綸、銘威，一直希望有女生加入，幾個男生氣氛比較剛烈，會比較恐怖，有女生在大家注意力會放在她身上，照顧她。」後來鬼鬼吳映潔加入，庹宗康發現她非常積極、外向，而且很愛問問題，有次拍攝完載她回台北，她一點都不想睡覺，一路上一直聊。

鬼鬼吳映潔談到對庹宗康印象，除了胖瘦差異之外沒有太大落差，她說：「康哥講話比較大聲，看起來很兇，但有顆天使脆弱的心。」鬼鬼吳映潔也模仿起庹宗康在片場最常講的一句話是：「好了，不要吵了，沒事！」庹宗康自嘲現在跟年輕時不一樣，比較佛系。顏佑庭則說：「對康哥印象是老大，看見他都會很緊張、害怕，但幾次錄影生活下來，其實他有許多父愛，對我們很照顧。」庹宗康一旁聽到忙反駁：「對一個老藝人講充滿父愛，你知道是種汙辱嗎！」

此次參與節目的六位主持人，節目錄製前完全不知道彼此，鬼鬼吳映潔首次見到同樣是工讀生的顏佑庭，「還以為是有妝髮的工作人員」，鬼鬼吳映潔現場對他致歉，顏佑庭也大方表示，「來到這邊就是希望觀眾看到我們最日常的一面」，甚至對鬼鬼吳映潔大聲告白「沒關係我愛你」，現場一來一往歡笑不斷。《來吧!營業中》自3月19日起，每週六晚間8點於TVBS歡樂台42頻道、TVBS精彩台；10點於台視頻道播出，敬請期待。