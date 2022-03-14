110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽昨晚（13日）在台北小巨蛋登場，新竹市光復高中戰勝新北市南山高中。政院顧問鄭宏輝發文賀「新竹之光 最強高中生陳將双」，副總統賴清德也留言同歡「恭喜光復高中！最後一球的精彩真的難忘！」

光復高中和南山高中都是第一流的隊伍，上一個賽季光復已拿下季軍刷新隊史最佳成績，南山則是拿過七次冠軍的傳統強隊。除了每位球員都是一時之選外，兩隊都有球星級的頂級球員，分別是號稱王牌前鋒的南山高中宋昕澔，還有光復高中「最強高中生」陳將双。

行政院顧問鄭宏輝(右)與光復高中籃球隊陳定杰教練(左)。(圖/鄭宏輝提供)

冠軍賽兩隊一路緊咬，比賽到第四節以50平起手，經過雙方數輪進攻，竟又回到57比57平手，此時比賽時間已剩不到3秒，在幾乎篤定進入延長賽之際，球又傳到陳將双手上，「最強高中生」投中關鍵2分，光復以59比57戰勝南山奪冠，結束這場傳奇比賽。

行政院顧問鄭宏輝發文慶賀新竹市光復高中HBL奪冠。(圖/鄭宏輝提供)

政院顧問鄭宏輝以「風起猿湧新竹之光！HBL總冠軍在新竹！」發文慶賀，並留言稱「最強高中生陳將双 關鍵的最後一球表現超精彩」，副總統賴清德也來同歡留言「恭喜光復高中！最後一球的精彩真的難忘！」。網友們看到光復高中的好表現，也紛紛留言「光復高中籃球隊好棒棒！」、「最強高中生 他就是英雄」、「陳將双超帥ㄚㄚㄚㄚ」、「球給將双」、「光復高中籃球隊和賴副都超帥的」、「超緊張的啦。心臟都快跳出來了。」，也有網友貼出粉絲團網址，要大家繼續關注在地的年輕運動員，持續為他們加油打氣！