國立中山大學今（14日）起至3月18日於校園菩提樹廣場盛大舉辦「2022年高屏就業博覽會」。本次活動主題為「薪動未來」，為防疫考量，今年依產業別分成5天舉辦，共計95家知名企業參展，釋出8千多個職缺。其中科技業待遇最優，尤其是半導體相關產業，年薪上看200萬元。

中山大學表示，3月14日至3月15日參展企業以金融、服務、資通訊為主；3月16日至3月18日參展企業則以科技、製造、公部門為主。今年聯發科首度到中山徵才，預計招募超過2千名對5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙領域的頂尖人才，碩士畢業生年薪上看200 萬元。台積電、聯電、艾司摩爾（ASML）、日月光、鴻海也是大舉徵才千人以上。

其中台積電大學畢業生起薪4.5萬元，碩士畢業生起薪5.6萬元，博士畢業生起薪6萬元以上，加上季獎金，年薪上看200 萬元。至於鴻海，大學畢業生起薪4.5萬元，碩士畢業生起薪5.2萬元，博士畢業生起薪6萬元以上。金融業則釋出儲備幹部（Management Associate, MA）類型職缺，碩士畢業生年薪上看100 萬元。