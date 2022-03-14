台中銀(2812)今日召開線上法說，受惠各項業務順利推展，帶動放款及手續費淨收益成長強勁，2021年稅後淨利創47.96億元新高，每股盈餘（EPS）1.1元。展望2022年，台中銀預期升息有助淨利差及獲利表現提升，放款及手續費淨收益目標比照去年高成長表現。

台中銀2021年合併淨收益137.22億元、年增達17.84％，稅後淨利47.96億元、年增達19.13％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）1.1元。其中，台中銀本體稅後淨利40.16億元、年增11.15％，子公司合計稅後淨利7.8億元、年增達88.86％。

台中銀去年合併利息淨收益92.78億元、年增12.07％。手續費淨收益33.75億元、年增16.13％，以放款、保險、證券業務成長較強。其他淨收益10.69億元、年增達1.33倍。主因前年同期認列PEM GROUP保單資產評價減損、比較基期較低，及去年子公司獲利提升。

台中銀截至去年底存款餘額9914億元、年增3.64％，放款餘額4851億元、年增5.05％，總存放比升至73.6％。其中，台幣活存比升至49.84％，定存比降至39.55％，成功降低利息成本。而消金放款年增7.78％、企金放款年增2.3％，占比分為51.41％、48.59％。

台中銀去年5月以來單月總存放利差維持1.72～1.75％水準，截至去年底淨利差（NIM）持穩1.24％，維持較佳獲利水準，使資產報酬率（ROA）為0.64％、股東權益報酬率（ROE）為7.94％，優於前年0.57％、7.41％。

台中銀去年底逾放金額降至7.44億元，使逾放比降至0.15％，逾放覆蓋率跳升至898.26％。副總經理兼代理發言人劉國俊指出，可擔保放款比率85.45％、其中不動產擔保達77.65％，均維持穩定水準，逾放金額結構亦相當，大部分可透過拍賣擔保品或信保基金賠償回收。

針對金管會調升5類不動產貸款風險權數打炒房，對於資本適足率的影響預期，台中銀表示因規定不溯及以往，既有相關放款部位不受影響，未來承作新貸、舊案續貸及轉貸案則將留意相關案件選擇，並視資本耗損情況反映在授信條件上。

至於近期出現較大金額的企業壞帳為台開，台中銀表示，目前台開均依規繳息，並提供不動產擔保，鑑價報告價值遠高於授信金額。由於台開在業界繳息狀況較不正常，因此台中銀均以依規提足備呆準備，後續將視狀況盡可能協助台開度過難關。

展望2022年，隨著美國聯準會預計啟動升息，台中銀表示將有助於銀行業淨利差及獲利能力表現。而去年放款及手續費淨收益均高度成長，今年成長目標將比照去年表現。放款將聚焦優質聯貸、都更、土地重劃、危老改建等業務，存款亦將配合放款量能及對象。