吉林省禁跨省市移動 特殊情況出省需赴派出所登記 15:292022/03/14 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吉林市、長春市疫情嚴峻，已展開多輪全民檢測。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸吉林省疫情嚴峻，當地今（14日）宣布，為減少跨省跨市流動造成新冠病毒傳播，即日起禁止該省人員跨省、跨市州流動，特別是疫情重災區長春市、吉林市。 吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組表示，如有特殊情況需出省及所在市州，請到當地派出所登記，所在單位和社區要全過程監督，返回後按有關規定隔離管控。 對違反規定，私自跨地區流動的將由紀檢監察機關、公安機關依法追究責任。 大陸疫情升溫 連4天無症狀比例過半 農地工廠大限至桃園僅千餘家納管 #新冠肺炎 #大陸 #吉林省 #跨市 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中稽查歇業旅館 2家違規各罰18萬 04:102022/03/12 地方新聞 長春全市實行封閉式管理 吉林省本輪疫情累計526例＋590例 18:402022/03/11 兩岸 中市稽查歇業旅館 改出租未申請將開罰18萬 17:202022/03/11 社會 獨》北京富力城D區查出陽性患者 下午起只進不出 6出入口站滿警察 18:382022/03/12 兩岸 台中市公共化幼兒園招生 19日起開放登記報名 10:052022/03/14 寶島 吉林校園暴發聚集性疫情 省長：絕不能出現人等病房問題 11:522022/03/11 兩岸 視導新式教召 蔡總統：請國防部滾動式檢討、精進 16:232022/03/12 政治 防疫不力 吉林、山東官員遭撤職 04:102022/03/13 產業財經 俄烏戰爭最糟狀況 龔明鑫：估物價上漲率2.5％ 12:212022/03/14 財經 超過800人感染新冠後 吉林市市長被免職 09:152022/03/12 兩岸 加密幣圈撤出大陸 錢進台灣 04:102022/03/14 金融．稅務 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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