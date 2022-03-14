大陸吉林省疫情嚴峻，當地今（14日）宣布，為減少跨省跨市流動造成新冠病毒傳播，即日起禁止該省人員跨省、跨市州流動，特別是疫情重災區長春市、吉林市。

吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組表示，如有特殊情況需出省及所在市州，請到當地派出所登記，所在單位和社區要全過程監督，返回後按有關規定隔離管控。

對違反規定，私自跨地區流動的將由紀檢監察機關、公安機關依法追究責任。