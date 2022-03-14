These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）回歸了，這次的「退休生活」只持續了40天，他於3月14日宣告重返球場。布雷迪推文寫道：「過去兩個月，我了解到自己仍然屬於球場而不是觀眾席。（退休）那一天總會來的，但不是今天，我愛我的隊友，我愛我的家庭，這一切多虧有他們。我將回到坦帕（海盜隊）繼續我第23個球季與未完的事業。」

布雷迪2021年率領海盜隊拿下超級盃冠軍，這是他個人生涯第7冠，聯盟第一人，當時他與球隊續簽1年。今年海盜隊在季後賽失利，NFL官網1月底報導，奮戰了22個球季的布雷迪很可能高掛球鞋。在布雷迪本人尚未發言之前，聯盟與隊友都已向他獻上祝福。

2月初布雷迪於IG宣布退役，回顧自己的輝煌成就，他表示「該把時間和精力花費在其他事物了。」但是沉澱1個半月之後，布雷迪還是想要回來打球，同時這也不是他第一次說要退休了，他之前講過很多次都沒退。球迷揶揄布雷迪除了總冠軍拿得比「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）還多，就連退休復出的速度也比喬丹快。事實上布雷迪說過，等到他發現自己很爛的時候就會退休，他上季仍以44歲之齡繳出近乎MVP的表現，確實還有繼續拚鬥的本錢。