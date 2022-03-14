花蓮縣境狹長，醫療資源分佈不均，偏鄉原住民必須舟車勞頓，遠赴市區就醫，進而造成交通負擔，花蓮縣衛生局向衛福部爭取經費，提供就醫交通補助，讓原民鄉親能有完善的健康照護。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣境狹長，醫療資源分佈不均，造成居住偏遠地區的原住民就醫不便，花蓮縣衛生局去年向衛福部爭取經費，補助近1200人次偏遠原民的就醫交通費用，廣獲好評，今年再次獲100萬元經費挹注，將持續作為交通補助，讓原民鄉親能有完善的健康照護。

花蓮縣原住民人口佔全縣人口約29％，逾9萬3000人，由於許多原住民部落多在偏遠地區，部落族人就醫時，常需跋山涉水，甚至費時1個多小時的車程，才能到鄰近的診所或醫院求診，而就醫所需的車資也會因車程長而提升不少。

花蓮縣衛生局為改善花蓮健康不平等，向衛福部爭取原住民就醫交通補助費資源，衛生局長朱家祥指出，此舉除能減輕縣內原住民因轉診或重大、緊急傷病就醫、入住長照機構及孕產婦產檢、生產，及普通傷病就醫交通費負擔，也讓狹長地形不再成鄉親健康的障礙。

朱家祥表示，原住民就醫交通補助費於前年增加孕婦產檢及生產就醫等項目，去年衛福部擴大孕產婦產檢服務項目，將免費產檢次數由10次調升至14次，因此去年服務縣內原住民鄉親1168人次中，其中針對孕產婦產檢、生產就醫等交通補助達457人次，佔總補助人次的39％。

朱家祥表示，今年獲衛福部100萬元經費補助後，除提供孕產婦產檢生產，凡居住本縣因轉診就醫、重大傷病就醫、緊急傷病與普通傷病就醫的原住民，或參加各項預防保健檢查（成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等）結果呈現異常需進一步轉診到醫院檢查等條件，都可申請交通費補助，用完為止。

不過條件需符合住家離就診醫院或入住機構達20公里以上、孕婦因產檢或生產就醫，住家離產檢醫療院所5至20公里以上，可由本人或家屬攜帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等文件，到當地衛生所申請就醫交通補助費，金額以距離醫院公里數區分，每次600元至1000元不等，申請次數每人每年不能超過10次、每季不超過3次。