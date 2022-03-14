台中市國民小學運動聯盟普及化跳繩競賽，3月起至4月底在29個行政區熱力展開。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市教育局舉辦「110學年度台中市國民小學運動聯盟普及化跳繩競賽」，3月起至4月底在29個行政區熱力展開，共計360隊、8500名的小學中、高年級學生參與競賽，展現精神抖擻、技藝高超的跳繩技巧。

教育局長楊振昇表示，為鼓勵學生培養運動習慣及提升學童體適能、帶動學童樂於參與運動、享受運動的風氣，每年邀請全市各國小共同參與台中市國民小學運動聯盟普及化跳繩競賽，參賽各隊都是各校初賽脫穎而出的班級優勝團隊，全班合作取得團隊最佳成績，鼓勵與帶動班際間跳繩運動風潮，進而從班際、校際到全市，達到普及性運動推廣目的。

教育局指出，響應教育部體育署學生每週在校運動150分鐘方案（Sport ＆ Health 150方案），給孩子們能帶著走的運動技能，並改善台中市學生視力、體位、身高的健康情形，教育局自103學年度起全面推動「台中市國民小學跳繩運動推動計畫」，讓跨越性別、城鄉差距且不受活動場域限制的跳繩運動，成為全市國小推動運動項目。

平時由各校教師帶領學生利用課餘時間跳繩，並透過普及化跳繩競賽展現成果，台中市國小學生因推動跳繩運動，109學年度市內國小學生達到SH150方案比率已達99％。

教育局說明，此次比賽分個人基本跳總計次賽、個人三項花式總計次賽，賽況精彩熱鬧。因應疫情持續加強防疫措施，每日於各賽場均進行環境清潔及消毒工作，所有參賽隊職員進場前均需量測體溫，除競賽進行時可不佩戴口罩外，其餘時間須全程戴口罩，維護參賽選手及教師健康。

教育局提到，市府結合台中國民小學體育促進會，規劃於每學年上、下學期分別辦理全市性普及化競賽，將於這學期辦理小學躲避球、健身操、游泳，以及國高中班際排球、大隊接力等多項普及化運動競賽，期望透過多元化運動比賽，養成學童規律運動的興趣及習慣，藉由團隊運動比賽發揚「一人一運動，一校一團隊」精神，培養班級同儕間的合作默契，讓學童享受參與運動的快樂，展現自信笑容。