女星朱芯儀與老公衛斯理育有2子1女，不料日前在她36歲生日前夕，竟吐露罹患乳癌，且檢查後發現病程來到第二至三期，已擴散到淋巴，目前正積極接受治療中，朱芯儀也透露5月得動切除手術，術前必須完成6次化療，如今苦撐過第4次化療，昨(3/13)她在臉書PO文，吐露對抗病魔的真實心情，引人落淚。

朱芯儀在去年11月時因發現乳房異樣，就醫檢查，隨即確診乳癌，目前正在進行術前化療，自病情曝光後，她一直展現勇敢樂觀的態度，經常透過社群分享抗癌歷程，昨天她PO文透露「又完成了這次的功課」，推算應是完成第4次化療。

朱芯儀貼出在公園曬太陽的側身照，寫下抗癌心情：「今天的心情，跟天氣一樣美好，也謝謝你們所有留言給我的鼓勵」，她表示雖然沒有辦法一一回覆，但每個留言跟私訊她都有看，接收到大家的暖心打氣，一定會再接再厲，「我們一起加油」，也說曬曬太陽，有助於保持好心情。

朱芯儀先前曾談到病況，透露右側乳房長了3顆2公分大的腫瘤，因此預計5月動刀切除，本擔心原先胸部有纖維腺瘤，癌細胞容易轉移，因此有想過也切掉左邊，但被醫生勸退，而術前朱芯儀得先接受6次化療，吐露副作用不小，從頭髮、腸胃、鼻子到眼睛粘膜都有影響，還會滿臉長爛痘，甚至常流鼻血、肚子嚴重脹氣，讓朱芯儀不禁自嘲：「整個臉像毀容一樣」，但她願意分享這些歷程，目的是鼓勵病友，自己能做到，相信大家也能，「人生就是有很多苦難跟需要經歷的困難，如果我們都這樣放棄是很可惜的」。