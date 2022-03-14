俄軍入侵烏克蘭喚起國人的危機意識，恢復徵兵制、延長4個月役期的呼聲又起，總統府及國防部證實，延役的議題目前已經有專門編組在研議中。但對於役男來說，如果延長役期只是到部隊去站哨、除草、出公差，對於提升國軍戰力根本沒有任何幫助。

去年11月，台灣民意基金會公布的民調顯示，如果明天中共武力犯台，相信國軍有能力保衛台灣的民眾只有48%，不相信的卻有47%。

台灣民意基金會董事長游盈隆當時分析，當中共武力犯台時，台灣社會只有不到一半的成年人對國軍保衛台灣有信心，如果說是一種「中度信心危機」，還太保守了，更進一步說，只有不到半數的人相信國軍能保衛台灣，甚至只有2成人有強烈信心,一旦兩岸開戰，將構成嚴重且難以收拾的問題。

如果是透過延長義務役時間來提升國軍戰力，國人支持嗎？

根據中央研究院社會所「中國效應主題研究計畫」，2015年至2017年進行的三次有關恢復徵兵制的民調，贊成比例由60%、81%、86%，逐年增加；但這個調查呈現一個奇怪現象：當台灣選民在2015年被問到「請問，您贊不贊成台灣為了增加軍事力量而增加稅金？」有66%反對，僅有32%贊成，跟60%贊成徵兵比起來，有至少3成的選民是支持徵兵但反對因加稅增加軍費的。

有人解讀，這個民調是全民民調，很多受訪者都已經當過兵，恢復徵兵制對他們根本沒有影響，但加稅卻跟他們的荷包息息相關。換言之，沒有反映年輕役男對於恢復徵兵制的真實意見。

上述研究團體指出，台灣選民願意在中國入侵台灣時抵抗的意願，跟當兵受訓時的受訓品質高度相關：當選民越覺得當兵時受到的軍事訓練對實際上戰場有用時，願意抵抗中國入侵的意願就越高，反之亦然。

那麼我們現在的義務役訓練內容有符合年輕役男的期待嗎？

軍事評論員廖宏祥指出，義務役的戰力提升跟受訓時間長短沒太大關係，反而跟訓練內容息息相關，像現在後備軍人教育召集14天，一人打28發子彈，一個彈匣都裝不滿，真的夠啦！什麼刺槍術、野炊、苦行和立正稍息敬禮整隊，就差不多折騰12天，前國防部長邱國正還說這些訓練是要練膽氣；搞不好28發都還打不完，就要去撿彈殼。

廖宏祥指出，其實野營野炊是台灣最不需要訓練的層面，役男入伍受訓應該先認識步槍結構、歸零射擊和各種姿勢射擊比較實際吧；國防部這樣虛應故事，等於糊弄了國安會。

而且，台灣部隊的組織與裝備都相對落後，別說增加義務役服役時間，就算增加志願役人力，也無法提升國防軍整體戰力。

廖宏祥指出，台灣搞聯兵營基本上就是因為解放軍有合成營，如此而已，就機動性而言，光是旋翼機的人機比 ，台灣跟非洲窮國一樣。

廖宏祥指出，台灣以前的聯兵旅和現在的聯兵營，都是參謀總長一聲令下就開始混裝改編的，完全沒有考慮後勤補保和作戰效能等問題；事前既沒有經過模式模擬的推演，事後在歷次的漢光演習也沒有拉出來做實兵驗證；所謂「打、裝、編、訓」，其實就是只是口號而已。