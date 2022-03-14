新北市29個行政區域，臨山靠海、都會鄉鎮，始終兼顧各區域多元發展和建立獨自的特色情懷。為紀錄29區的進步與改變，新北市府與各行政區歷經半年短片拍攝，即(14)日起至3月20日於新北市立圖書館總館1樓舉辦「重新發現新北29區」主題影像展活動，市長侯友宜特別前往開場引言，現場還邀請瑞芳、泰山、中和、新莊代表為各區魅力現身說法，共創29區榮光風華與感動。

侯友宜表示，新北改制迄今11年，城鄉風貌蛻變。近年市府團隊不斷到各區行動治理，傾聽民眾聲音和反饋，並展現解決問題魄力，同時持續各區建設、深耕地方，也因此29區風貌蛻變相當快速，透過影片中每一位受訪人的分享，帶我們重新認識新北，探索並挖掘全新價值，凝聚對生活在這片土地的歸屬與情感，同時讓新北29區的進步重新被看見，及紀錄市府為城市發展一步一腳印的軌跡。

新北市市長侯友宜出席「重新發現新北29區」展揭幕致詞。 (圖／天下雜誌提供)

民政局長柯慶忠表示，「重新發現新北29區」主題影像展主要展出29支新北市各區系列影片，透過圖文、物件與影音聯合佈展，並為每一區設定一「主題關鍵字」，讓觀展人能更快融入29區生活樣貌。系列影片以各區的特色文化、歷史故事、代表人物為拍攝重點，加上市長為影片獻聲配音，為影片增加強烈特色。

今日(14日)策展首日，除侯友宜市長，各區代表也出席為各區魅力現身說法。其中，瑞芳區金瓜石勸濟堂總幹事林欽隆說到，自小在金瓜石長大，其父執輩多任職於臺灣金屬礦業公司，礦業工作非常辛苦，因此礦工們在進去礦坑前都會來勸濟堂祈禱，希望晚上能平安回來，也因此勸濟堂是在地非常重要的信仰中心，在20尺高、500噸重的關聖帝君庇佑下，讓金瓜石山海文化、山城經濟生生不息。

透過發現新北29區影像展，讓國人與市民重新認識新北，讓新北29區的進步被看見。(圖／天下雜誌提供)

泰山區明志里里長陳春祈說，泰山以前隸屬新莊，名為「山腳」，這裡還有頂泰山巖跟下泰山巖，民國39年分治時才命名為「泰山」。在應化大排上方活泉百年來不斷湧出，早期開墾民眾都聚集於此，以天泉謀身落地深耕。乾隆時期貢生胡焯猷捐地設明志書院，為北台首學，百年興旺傳承下，保留地方特色與精神，近年更透過塭仔圳重劃等都市計畫，正在脫胎換骨展現新貌。

另外，教育廣播電台專案主持人李沛英，從柬埔寨嫁來台灣已18年，在中和戶所新住民生活適應輔導班協助下，感受到台灣人情溫暖，課程還安排帶著新住民們前往烘爐地、圓通寺以及附近景點，認識在地歷史。近年來，中和區有非常大的進步，捷運環狀線帶來交通上的便利，雙和醫院更在疫情期間給予在地最強大的醫療支持，新北是個能跨越性別與族群擁有歸屬感的城市，讓人住的相當安心。

地方誌《新莊騷》主編梁勝欽則說，新莊區人口眾多，近年因為重劃區規劃與開發，加上交通擁有3條捷運以及快速道路，相當方便，吸引非常多的年輕人來此定居。過去的中港大排每逢颱風或連日大雨必淹水，惡臭影響附近生活，近年市府重新整治後環境非常舒適，成為新莊非常驕傲的市政建設。《新莊騷》希望透過第一線報導，匯聚家鄉美好事務，並串連地方平台，讓更多人認識新莊、瞭解新莊、認同新莊。

民政局表示，「重新發現新北29區」主題影像展為期7天，於新北市立圖書館總館1樓長廊策展，民眾可以搭乘捷運藍線至亞東醫院站下車前往參觀。新北民政局臉書紛絲專頁也在策展期間舉辦線上抽獎活動，於活動貼文留言上傳照片，就有機會抽中即可拍相機，歡迎前往參觀。