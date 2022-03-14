台灣指數公司最新編製的「台灣友善環境50指數」，是表彰友善環境具代表性股票之投資績效表現。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、中華電、台達電、台塑、長榮、南亞、中鋼及欣興。

台灣指數公司今（14）日發布新編「台灣指數公司台灣上市上櫃友善環境50指數」（簡稱台灣友善環境50指數），自即日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣友善環境50指數以「台灣指數公司臺灣上市上櫃友善環境指數」成分股為基礎，運用「國立台北大學商學院企業永續發展研究中心」以永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊建構之「台灣永續評鑑」模型及「台灣永續評鑑－友善環境模組」，篩選「台灣永續評鑑」結果較優者。

再分別自電子、製造（非電子）、服務、金融等四大產業挑選發行市值較大的50檔上市、上櫃股票，個別成分股權重上限20％、前五大成分股權重總和不得超過60％，以自由流通市值加權計算指數，表彰友善環境且具代表性股票組合之投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，台灣友善環境50指數，自2018年12月至2021年12月之夏普比率為165.71％、2021年殖利率為3.67％，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數（155.79％、3.40％）、台灣全市場報酬指數（161.39％、3.48％）。指數成分股每年12月定期進行成分股審核，檔數固定50檔。

依國際機構ETFGI統計，至2021年底，ESG ETF發行檔數885檔、年增337檔，資產規模約3,900億美元、年增超過九成，顯示ESG主題之ETF正蓬勃發展。

台灣指數公司表示，台灣友善環境50指數，為面對ESG及環境永續議題的風險與機會，表現較佳的上市櫃公司所組成之投資型標竿指數，未來可望藉由投信、證券商發行指數金融商品，簡化投資人參與環境永續的投資管道。