台灣921大地震造成嚴重災情後，政府規劃設計住宅地震保險制度，實施迄今已屆20周年，近期各界對住宅地震險提出多項批評及建議，地震保險基金以四說明回應各界看法。

財團法人住宅地震保險基金說，回顧20年來，住宅地震基本保險保障內容已經多次檢討調整，將保險金額由120萬元調高至150萬元、臨時住宿費用由18萬元調高至20萬元、每年保險費由1,459元調降為1,350元、承保範圍增加因地震引起之海嘯、海潮高漲及洪水事故、總承擔限額自500億元增加至1,000億元，以及持續優化理賠作業程序。

財團法人住宅地震保險基金表示，近期多位學者專家熱絡發表對於「住宅地震基本保險」建議，該基金在主管機關指導下，持續積極辦理宣導工作，未來該基金將持續傾聽各方建議，攜手專家先進、共同推動住宅地震基本保險成為永續經營之住宅地震保險制度。

財團法人住宅地震保險基金也表示，制度調整因牽涉層面十分廣泛，在規劃上必須審慎處理，亦須完整考量所有相關配套措施，方能建置住宅地震基本保險為一個可長可久的保險制度。

針對學者專家多項建議，財團法人住宅地震保險基金以四說明回應。

財團法人住宅地震保險基金說，一、擴大本保險部分損失理賠須考量民眾保費可負擔性，基本地震險制度實施時，已考量民眾之需求，倘民眾有進一步需求，請產險公司開發擴大地震保險保單可視需要洽產險公司投保，以提高自身保障內容。二．至於學者專家建議的巨災債券，由於巨災債券相較於再保安排，除債息成本外，尚須支付專業機構開辦前置費用，導致巨災債券發行成本高出再保安排成本許多，且前置作業也較長，未來將持續市場觀察與評估考量，若有需要再發行巨災債券。三、住宅地震基本保險係以住宅所有權人利益規劃設計。承租人亦可能因地震承受損失部分，對於承租人的保障，承租人可根據自身需求選擇適合的保險商品。四、四、持續傾聽外界建言，積極宣導推廣，強化住宅地震保險制度。