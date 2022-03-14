名主持人吳淡如非常積極理財，近期還和理財專家陳重銘一同開設線上課程，但其實過去的她也曾吃過悶虧，她在臉書上透露，自己過去曾聽信知名理財書作者的推薦買股票，投入250萬相當於半年的薪水買基金，最後慘賠上百萬。經過幾次投資慘痛經驗，她悟出要研究適合自己的理財方式，不要聽信別人「報明牌」說哪一檔會賺，就將大把資金投入進去。

吳淡如表示，投資圈詐騙集團很多，她過去曾聽信知名理財書作者的建議，那時候她手上有存款250萬元，猶豫著要買永康街的房子(當時中古屋一坪才35萬)還是拿來投資，後來她把所有的錢全部投入股市，買了對方介紹的「中小型股」基金，沒想到卻被套在最高點，最低曾經變成一百萬，後來贖回的時候只剩150萬。

吳淡如強調，能在投資界屹立不搖的人是少數，她後來決定自己做功課，買了一份非常暢銷的理財雜誌，自已找出「相對便宜」的好股票，並投入1百萬買三種股票，結果後來竟買到下市的，過了一年剩下不到30萬元。

吳淡如認為投資3大要領包括「股市沒有神仙人物」、「不要證明你比巴菲特厲害，盡信書跟依靠半仙沒啥不同」、「不要相信任何號稱認識老闆的人的意見」，她說，當決定認真投資，花時間鑽研金融資訊，就要研究適合自己的理財方式，不要聽信別人「報明牌」說哪一檔會賺，就將大把資金投入進去。