搶攻初春餐飲市場，萬豪、國賓不約而同端出新菜。台北萬豪邀曾獲《台北米其林》餐盤推薦之KOUMA日本料理 小馬KOUMA料理長江鎮佑駐店，台北國賓則由A CUT牛排館行政總主廚凌維廉領軍，即日起推出14道春季經典美饌，將泰式冬蔭功醬、綠咖哩、京都味噌等泰式及日式料理中常見的元素融入新菜色。

迎接春季，最令人期待的餐宴即將登場。台北萬豪Mark's Teppanyaki開幕至今首度迎來客座活動，由主廚林勤凱，盛邀曾獲《台北米其林》餐盤推薦之KOUMA日本料理 小馬KOUMA料理長江鎮佑，自3月20日起聯手呈獻六場充滿春令氣息的四手晚宴「春‧序」，席次有限，欲訂從速。

「春‧序」晚宴，菜色少不了KOUMA經典的割烹元素，以各色春令食材入菜。先付(前菜)以北海道活毛蟹濱茹(浜茹で，意即產地之水煮螃蟹)、蟹膏，搭配新鮮日本愛知縣櫻花鹽漬，以及山形縣大葉玉簪，綴以金箔。愛媛縣野生真鯛則取用「昆布漬」的概念，將真鯛以熊本笹(竹葉)醃漬三天，為真鯛賦予竹葉香，搭配雲丹(北海道海膽)，並綴上茗荷、紫蘇花。重頭戲本鮪壽司三貫，則選用日本野生本鮪，赤身以熊本壺底醬油醃漬後，以極上日本林屋海苔捲成手卷。中腹刷上口感較淡、以昆布煮過的北海道醬油。肥美的大腹，則以鹿兒島藻鹽佐味，襯托出油脂甘甜。

Mark's Teppanyaki則端出法國3A白蘆筍，低溫烹調後搭配俄羅斯海域魚子醬、西班牙二十四個月伊比利火腿佐松露奶油醬，並選用體型碩大、肉質彈牙的澳洲龍蝦，香煎後搭佐慢熬海鮮醬汁及冰菜、綠橡木葉等鮮綠時蔬。主菜香煎山形和牛菲力，佐現磨山葵、京都祇園黑七味。餐宴除搭佐迎賓香檳(Bruno Paillard Premiere Cuvée NV France)，亦可選擇由明星級侍酒師聶汎勳精心嚴選的wine pairing。

台北國賓A CUT牛排館則端出14道春季新菜，本季開胃菜生青魽魚薄片，主廚選用來自日本生魚片等級的青魽，搭配使用柳橙、檸檬、薑泥、紅辣椒、雪莉醋等特製的柳橙雪莉酒醋，吃起來口感酸甜清爽，能稍微將豐厚的油脂轉化更清爽的風味，在口中達到完美的味覺平衡。

手切日本和牛肉韃靼為米其林凌維廉行政總主廚小時候常吃的仙貝啟發了他研發米餅的構想，搭配選用日本A5和牛，取其腿肉、臀肉、三角肩肉等部位製成，上方搭配晶瑩剔透的魚子醬與法式酸奶，放在米餅上一起食用，口感層次豐富，調和出記憶中那單純美好的絕妙滋味；蟹肉與魚子醬以柚子味噌及柚子紅花醬點綴在魚子醬周圍猶如一幅療癒的圓點畫，搭配鋪在底部的蟹肉一起入口，魚子醬的甘鹹海味在與蟹肉淡淡鮮甜襯托下更顯突出，口感鮮甜清爽宜人。

炙烤章魚搭配主廚特製冬蔭功醬，綴以炙烤番茄、紅洋蔥、炸蒜片，醬料多層次美味勾勒出章魚獨有的鮮美甘甜與多汁，屬於泰國特有的熱帶風情，令人胃口大開；香煎干貝以洋蔥絲、鮮奶油及白花菜製作的白花菜泥與自家提煉的炙烤紅甜椒醬為底，擺上煎至表皮金黃的干貝，再沾上炙烤紅甜椒醬，入口後浮現韓式辣醬的辛香氣息，勾勒出干貝的鮮美甘甜與多汁。